Рухнули с рельсов 16 цистерн с дизтопливом и вагонов с щебнем в Новосибирской области. Смотрите видео

Произошли крушение состава из 30 вагонов и разлив нефтепродуктов. Три пассажирских поезда, следующих в Москву, Красноярск и Новокузнецк, остановлены в районе ст. Татарской на неопределенное время. Повреждены контактная сеть и железнодорожное полотно.

Пожарные пролили пеной сошедшие с рельсов цистерны во избежание пожара

В Новосибирской области экстренные службы ликвидируют последствия аварии на железной дороге, сообщили вечером 8 ноября в управлении МВД по Новосибирской области.

Оперативная группа главка выехала в Татарский район Новосибирской области, где на станции Татарская с путей сошли и опрокинулись 16 вагонов грузового состава. По предварительной информации пострадавших нет. Также нет угрозы для местным жителям, ближайшие дома находятся около одного километра от места происшествия.

-Сегодня вечером от дежурного РЖД поступило сообщение о сходе грузового состава на ст. Татарская Татарского района Новосибирской области при маневровых работах на Транссибирской магистрали. В настоящий момент установлено, что состав состоял из 30 вагонов, из них 16 опрокинуты в габарит на одном из путей, в том числе шесть цистерн с дизельным топливом и десять вагонов с грузом щебня и пластикового гранулята. Ещё 14 вагонов и тепловоз остались на колёсах, - рассказали в полицейском ведомстве.

По предварительной информации произошёл розлив дизельного топлива из двух цистерн (объём уточняется), повреждены контактная сеть и железнодорожное полотно. Движение пассажирских и грузовых поездов по Транссибирской магистрали приостановлено. Пожарно-спасательные подразделения чрезвычайного ведомства произвели пенную атаку для исключения возгорания дизельного топлива.

Незамедлительно на место аварии выдвинулись оперативные группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области и Татарского пожарно-спасательного гарнизона для оценки ситуации в зоне происшествия и обеспечения полной информацией с места аварии. Непосредственно для ликвидации происшествия и восстановительных работ задействованы восстановительный и пожарный поезда РЖД, которые и займутся расчисткой железнодорожного полотна. Также к месту выдвинулись специалисты Роспотребнадзора, Экоспаса, Чановского поисково-спасательного отряда.

В настоящий момент для ликвидации происшествия задействовано 65 человек и 16 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 4 единицы техники.

Причины крушения состава расследует специальная межведомственная комиссия, информация уточняется.

По информации РЖД, в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги задерживаются пассажирские поезда в районе станции Татарская. Опоздание составляет более 3 часов:

– №1 Владивосток – Москва,

– №128 Адлер – Красноярск,

– №118 Москва – Новокузнецк.

Это произошло из-за схода вагонов грузового поезда и тепловоза. В ликвидации последствий участвуют 3 восстановительных поезда станций Татарская, Омск и Барабинск, около 20 единиц специальной техники и 300 железнодорожников. На месте схода работает комиссия Западно-Сибирской железной дороги.