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Будут ли проблемы из-за Байдена у нефтедобывающих стран?

09:45 09.11.2020 Фото: pixabay
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В начале ноября нефть подешевела на три с половиной процента.

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В начале ноября нефть подешевела на три с половиной процента.
Ключевые участники ОПЕК считают, что приход Байдена к власти в США создаст проблемы для нефтяной отрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкие к организации источники.
Ожидается, что Байден пересмотрит отношения с ключевыми производителями черного золота: лидером ОПЕК Саудовской Аравией, а также с Ираном, Венесуэлой и Россией. Он также может ослабить санкции против Тегерана и Каракаса, что приведет к вливанию миллионов баррелей добытой ими нефти на рынок и к падению цен на нее.
Если Байден станет президентом США, есть также риск того, что Россия, которую он успел назвать "самой серьезной глобальной угрозой для Вашингтона", выйдет из ОПЕК+. Это фактически равносильно срыву соглашения по сокращению нефтедобычи.
"Ведь именно Трамп поспособствовал участию Москвы в сделке", — рассказал источник.
В ОПЕК также сообщили агентству, что "будут скучать по Трампу", который был сторонником нефтегазовой индустрии.
В начале ноября нефть подешевела на три с половиной процента. Впервые с 29 мая стоимость барреля опустилась ниже 37 долларов, однако затем цена на энергоресурс частично отвоевала позиции до 39 долларов за баррель нефти марки Brent.
выборы кризис нефть
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