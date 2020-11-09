09.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Один на одном на стульях и кушетках в коридоре ковидного госпиталя пациенты на видео. Фамилии пишут маркером на руках. Ужасы Томска для жителей Бердска

12:19 09.11.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
0

"В палатах мест нет. Люди лежат в коридорах. Свободных кроватей тоже нет. Больных принимают на стульях. Осталось 2 свободных стула. И вот так весь коридор", - говорит женщина за кадром.

% name% title
Пациенты сидят на стульях

Жуткое видео прислал читатель "Курьер. Среда. Бердск" Евгений сегодня, 9 ноября. На видеоролике видно, что ковидный госпиталь переполнен больными. Они лежат прямо в коридоре госпиталя. Мест нет. Бердчанину видео прислала в WhatsApp пациентка из очереди на КТ, она утверждала, что такая обстановка на сегодняшний день в ковидном госпитале Бердска. Однако, видео снято во второй медсанчасти Томска. Видео из медсанчасти опубликовал томский телеграм-канал TOMSKPOLIT. На видео видно, что люди лежат в коридорах медицинского учреждения, некоторые сидят на стульях.

- Вот вторая медсанчасть. В палатах мест нет. Люди лежат в коридорах. Свободных кроватей тоже нет. Больных принимают на стульях. Осталось 2 свободных стула. И вот так весь коридор. Маркерами на руке подписывают фамилию и все. Вот она наша действительность, - говорит за кадром женщина.

Напомним, по данным оперативного штаба на 9 ноября в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 1815 жителей города, из них 647 детей. Выздоровевших и выписанных - 517.

На сегодняшний день 10 новых пациентов с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 623 случая.

госпиталь коронавирус пациенты коридор стулья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В Бердском ковидном госпитале дела обстоят лучше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
13:20 09-11-2020
Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Насмерть разбилась выпавшая с 4-го этажа неизвестная в Новосибирске
13:15 09-11-2020
Насмерть разбилась выпавшая с 4-го этажа неизвестная в Новосибирске
По пунктам разбираем, как получить выплату на жилье молодой семье в 2020-2021
13:10 09-11-2020
По пунктам разбираем, как получить выплату на жилье молодой семье в 2020-2021
Бердск21 удар ножом: Зарезал и бросил в подвал тело соперника ревнивец из Бердска в Искитиме
13:07 09-11-2020
21 удар ножом: Зарезал и бросил в подвал тело соперника ревнивец из Бердска в Искитиме
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
13:06 09-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Мертвую пенсионерку нашли на козырьке 22-этажного дома в Новосибирске
13:02 09-11-2020
Мертвую пенсионерку нашли на козырьке 22-этажного дома в Новосибирске
От коронавируса скончались 4 пациента за сутки на 9 ноября в Новосибирской области
12:55 09-11-2020
От коронавируса скончались 4 пациента за сутки на 9 ноября в Новосибирской области
Бердск"Не нравится, идите в другую больницу": скандал у кабинета КТ поликлиники №2 записал на видео с температурой 39 и пневмонией Евгений из Бердска
12:54 09-11-2020
Топ-15 наиболее подорожавших машин за 2020 год в России
12:47 09-11-2020
Топ-15 наиболее подорожавших машин за 2020 год в России
Какие ошибки делают пациенты и медики при тестировании на COVID-19
12:45 09-11-2020
Какие ошибки делают пациенты и медики при тестировании на COVID-19