Один на одном на стульях и кушетках в коридоре ковидного госпиталя пациенты на видео. Фамилии пишут маркером на руках. Ужасы Томска для жителей Бердска

"В палатах мест нет. Люди лежат в коридорах. Свободных кроватей тоже нет. Больных принимают на стульях. Осталось 2 свободных стула. И вот так весь коридор", - говорит женщина за кадром.

Пациенты сидят на стульях

Жуткое видео прислал читатель "Курьер. Среда. Бердск" Евгений сегодня, 9 ноября. На видеоролике видно, что ковидный госпиталь переполнен больными. Они лежат прямо в коридоре госпиталя. Мест нет. Бердчанину видео прислала в WhatsApp пациентка из очереди на КТ, она утверждала, что такая обстановка на сегодняшний день в ковидном госпитале Бердска. Однако, видео снято во второй медсанчасти Томска. Видео из медсанчасти опубликовал томский телеграм-канал TOMSKPOLIT. На видео видно, что люди лежат в коридорах медицинского учреждения, некоторые сидят на стульях.

- Вот вторая медсанчасть. В палатах мест нет. Люди лежат в коридорах. Свободных кроватей тоже нет. Больных принимают на стульях. Осталось 2 свободных стула. И вот так весь коридор. Маркерами на руке подписывают фамилию и все. Вот она наша действительность, - говорит за кадром женщина.

Напомним, по данным оперативного штаба на 9 ноября в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 1815 жителей города, из них 647 детей. Выздоровевших и выписанных - 517.



На сегодняшний день 10 новых пациентов с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 623 случая.