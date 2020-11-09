Первые места взяли пловцы Зорина Вика, Чернова Соня и Полянских Максим из Бердска, на соревнованиях в Искитиме

В соревнованиях приняли участие порядка 170 спортсменов области.

В минувшие выходные и Искитиме прошел 2-й этап соревнований по плаванию МБУ СШ «Бердск» В минувшие выходные и Искитиме прошел 2-й этап соревнований по плаванию на призы ФСОО "Ассоциации водных видов спорта" Новосибирской области среди 2008-2010 г.р. В соревнованиях приняли участие порядка 170 спортсменов области. Спортсмены города Бердска показали следующие результаты: Зорина Вика 2010г.р. - 1 место 50м (баттерфляй), 2-е место 50м (брасс); Чернова Соня 2010г.р.-1 место 50м на спине ,2-место 50м (баттерфляй); Полянских Максим 2010г.р. - 1 место 50м (баттерфляй), 3место 50м (вольный стиль). Подготовила спортсменов тренер МБУ СШ «Бердск» Велисевич О.А. Спиридонов Георгий - 1 место 50м (на спине), 1 место 50 м (вольным стилем) Дëмочкин Артëм - 2 место 50м вольным стилем, 2 место 50м (баттерфляй). Вигриянова Алина - 1 место 50м (баттерфляй), 3 место - 50м (на спине) Пичугина Дарья 3 место 50м брасс, 3 место 50м (вольным стилем) Павлов Влад – 2 место 50м брасс Юрьева Камилла – 3 место 50м (баттерфляй) Подготовил спортсменов тренер СК «Кристалл» Бабуров И.Г.

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