Первые места взяли пловцы Зорина Вика, Чернова Соня и Полянских Максим из Бердска, на соревнованиях в Искитиме

МБУ СШ «Бердск»
В минувшие выходные и Искитиме прошел 2-й этап соревнований по плаванию на призы ФСОО "Ассоциации водных видов спорта" Новосибирской области среди 2008-2010 г.р. В соревнованиях приняли участие порядка 170 спортсменов области. Спортсмены города Бердска показали следующие результаты:
Зорина Вика 2010г.р. - 1 место 50м (баттерфляй), 2-е место 50м (брасс);
Чернова Соня 2010г.р.-1 место 50м на спине ,2-место 50м (баттерфляй);
Полянских Максим 2010г.р. - 1 место 50м (баттерфляй), 3место 50м (вольный стиль).
Подготовила спортсменов тренер МБУ СШ «Бердск» Велисевич О.А.
Спиридонов Георгий - 1 место 50м (на спине), 1 место 50 м (вольным стилем)
Дëмочкин Артëм - 2 место 50м вольным стилем, 2 место 50м (баттерфляй).
Вигриянова Алина - 1 место 50м (баттерфляй), 3 место - 50м (на спине)
Пичугина Дарья 3 место 50м брасс, 3 место 50м (вольным стилем)
Павлов Влад – 2 место 50м брасс
Юрьева Камилла – 3 место 50м (баттерфляй)
Подготовил спортсменов тренер СК «Кристалл» Бабуров И.Г.