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Первые места взяли пловцы Зорина Вика, Чернова Соня и Полянских Максим из Бердска, на соревнованиях в Искитиме

17:45 09.11.2020 Фото: pixabay.com
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В соревнованиях приняли участие порядка 170 спортсменов области.

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В минувшие выходные и Искитиме прошел 2-й этап соревнований по плаванию

МБУ СШ «Бердск»

В минувшие выходные и Искитиме прошел 2-й этап соревнований по плаванию на призы ФСОО "Ассоциации водных видов спорта" Новосибирской области среди 2008-2010 г.р. В соревнованиях приняли участие порядка 170 спортсменов области. Спортсмены города Бердска показали следующие результаты:

Зорина Вика 2010г.р. - 1 место 50м (баттерфляй), 2-е место 50м (брасс);

Чернова Соня 2010г.р.-1 место 50м на спине ,2-место 50м (баттерфляй);

Полянских Максим 2010г.р. - 1 место 50м (баттерфляй), 3место 50м (вольный стиль).

Подготовила спортсменов тренер МБУ СШ «Бердск» Велисевич О.А.

Спиридонов Георгий - 1 место 50м (на спине), 1 место 50 м (вольным стилем)

Дëмочкин Артëм - 2 место 50м вольным стилем, 2 место 50м (баттерфляй).

Вигриянова Алина - 1 место 50м (баттерфляй), 3 место - 50м (на спине)

Пичугина Дарья 3 место 50м брасс, 3 место 50м (вольным стилем)

Павлов Влад – 2 место 50м брасс

Юрьева Камилла – 3 место 50м (баттерфляй)

Подготовил спортсменов тренер СК «Кристалл» Бабуров И.Г.

бассейн плавание соревнования
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