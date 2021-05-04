На инструктора по йоге завели дело из-за праздника в честь индуистского божества Шивы

В Удмуртии собираются судить инструктора по йоге. Как сообщает сама инструктор, ее хотят обвинить в миссионерстве с нарушением закона о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. То есть, за организацию женщиной праздника в честь индуистского божества Шивы.
Кроме того, женщину обвиняют в том, что она выкладывала к себе на стену посты на тему обрядов религии, связанных с праздником бога "Шивы" и его жены богини "Дурги" где указала место и время проведения религиозной деятельности.
Важную роль сыграл тот факт, что в Удмуртии еще не было зарегистрировано объединенных групп последователей Шивы и эта девушка не являлась организатором такого объединения, что приводит к выводу о незаконной деятельности жительницы Удмуртии.
Но инструктора это не остановило, сейчас она ищет с кем можно зарегистрировать религиозную группу, чтобы официально проводить мероприятия и публиковать информацию о них. Либо проводить мероприятия без упоминания о них в сети.