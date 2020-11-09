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Ампутируют ноги и руки при кронавирусе: "Идут каждый день" с тромбами

18:54 09.11.2020 Фото: pexels
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Врач Виктор Аносов отметил, что тромбы образуются у всех пациентов с COVID-19, поскольку это обычное осложнение при новом типе коронавирусной инфекции.

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Российский врач рассказал об ампутациях при коронавирусе

При коронавирусной инфекции нового типа у пациентов образуются тромбы, из-за которых медики вынуждены проводить ампутации конечностей. Об этом интервью «Новой газетой» рассказал врач московской ГКБ №15 имени Филатова Виктор Аносов.

«Тромб в голову — инсульт, в сердце — инфаркт, в легких — легочная эмболия. С конечностями проще. Ампутации идут каждый день», — поделился подробностями Аносов.

Он, в частности, отметил, что тромбы образуются у всех пациентов с COVID-19, поскольку это обычное осложнение при новом типе коронавируса. Показывающий склонность организма к тромбообразованию D-димер в норме должен составлять 1–2, максимум 500, в то время как у «ковидных» больных, как заявил врач, этот показатель равен 1000, 3000 и даже 7000.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что тромбоз при COVID-19 в большинстве случаев развивается у мужчин. Причем у них тромбы могут быть более обширными, чем у представительниц слабого пола. Такая особенность обусловлена гормональными различиями у мужчин и женщин, объяснил врач.

COVID-19 ампутация инсульт коронавирус тромбоз Виктор Аносов
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