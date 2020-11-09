К убийству привел дорожный конфликт между двумя водителями

В разгар словесной перепалки один из спорщиков выхватил нож и ударил потерпевшего.

В Подмосковье водитель убил мужчину в дорожном конфликте

В Московской области мужчина зарезал оппонента по дорожному конфликту. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, обычная ссора между двумя водителями на дороге произошла в Дмитрове днем 5 ноября.

В разгар словесной перепалки один из спорщиков выхватил нож и ударил потерпевшего. На место прибыла скорая помощь и доставила раненого в больницу, но там он скончался, не приходя в сознание.

Агрессор задержан и арестован. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, сообщили 9 ноября с ведомстве.