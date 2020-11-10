Сильная молитва святой мученице Параскеве Пятнице на 10 ноября 2020. Особенно нужно помолиться девушкам и женщинам

Прежде всего Параскева Пятница считается заступницей женского счастья. Сама она отдала свою жизнь и сердце на волю Сына Божьего. Поэтому и для каждой девушки желает только лучшего и помогает найти достойного мужа.

Святая мученица Параскеве, нареченной Пятница

День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница - 10 ноября 2020

О чем молятся святой Параскеве Пятнице

О чем молиться Параскеве Пятнице? Икону святой мученицы можно встретить практически в каждом доме. Православные христиане уверены, что в образе Параскевы Пятницы заложена сила и могущество Свыше. Ее икона считается одним из самых сильных и мощных оберегов, защищающих дом и семью от различного рода несчастий. В день памяти, 10 ноября, люди приносят в церковь свой урожай и лен, чтобы освятить их. Плоды оставляют до следующего года. Это считается добрым знаком, привлекающим счастье , благополучие и плодородие. Льном же покрывают икону Параскевы, а также используют его в создании оберега.

Прежде всего Параскева Пятница считается заступницей женского счастья. Сама она отдала свою жизнь и сердце на волю Сына Божьего. Поэтому и для каждой девушки желает только лучшего и помогает найти достойного мужа. Есть огромное количество молитв Параскеве Пятнице, которые читают женщины, мечтающие о замужестве и счастливой семейной жизни. Священнослужители говорят, что если читать молитвы с верой и открытым сердцем, то Параскева услышит ваши просьбы и дарует все, о чем вы просите.

МОЛИТВЫ СВЯТОЙ

Тропарь, глас 4-й:

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приемши, женскую же немощь отвергши, диавола победи, и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите, аз бо радующися иду ко Христу, Жениху моему. Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Кондак, глас 3-й:

Всесвятое и непорочное мучение принесши, яко вино пречестное, безсмертному Жениху Христу, ангельское ликостояние возвеселила еси и победила еси демонския козни: сего ради тя честно верою чтим, мученице Параскево, многострадальная.

Молитва:

О, святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселитися. Моли Всемилостиваго, Егоже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак, прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О, великая угодница Божия!

О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо зело немощни есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.



Ей же молятся о покровительстве семейному очагу; в супружеском бесплодии; о достойных женихах.

Источник: molitvoslov.com