"Композитор столетия": трогательно поздравил Александру Пахмутову с 91-летием мэр Собянин

Играть на фортепиано и сочинять мелодии она начала в три с половиной года, а в пять лет написала первую музыкальную пьесу.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом

Сергей Собянин поздравил с днем рождения композитора народную артистку СССР Александру Пахмутову.

В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:

«Человек огромного таланта и обаяния, композитор-легенда, Вы являетесь ярким примером преданности искусству для многих поколений.

С Вашим именем связана эпоха развития отечественной эстрады, каждая Ваша песня — это рассказ о мире, любви, стойкости и дружбе».

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (сейчас — Волгоград). Играть на фортепиано и сочинять мелодии она начала в три с половиной года, а в пять лет написала первую музыкальную пьесу.

В 1943 году Александра Пахмутова поступила в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Затем училась в самой консерватории, которую окончила в 1953 году.

Александра Пахмутова — автор около 400 песен. Среди них такие популярные, как «Знаете, каким он парнем был» (1971), «Надежда» (1974), «И вновь продолжается бой» (1974), «Беловежская пуща» (1975), «Как молоды мы были» (1976), «До свидания, Москва» (1980). Кроме того, она написала музыку ко многим кинокартинам, произведения для симфонического оркестра, кантаты.

Композитор успешно совмещала творчество и общественную деятельность. В 1968–1991 годах она занимала должность секретаря правления Союза композиторов СССР, а в 1973–1995 годах — секретаря правления Союза композиторов России. В 1969–1973 годах была депутатом Моссовета, в 1980–1990 годах — депутатом Верховного Совета РСФСР, избиралась членом Президиума Верховного Совета РСФСР.

В 1984 году Александре Пахмутовой присвоили звание народной артистки СССР, в 1990-м — Героя Социалистического Труда. Композитор — лауреат государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004).

Александра Пахмутова награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986), удостоена российских орденов «За заслуги перед Отечеством» III, II и I степени (2014, 1999, 2009). В 2015 году за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Александре Пахмутовой была присуждена Государственная премия Российской Федерации.

Источник: mos.ru