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Путин: Размер окладов и ставок зарплаты для учителей, врачей и иных бюджетников РФ с ноября 2020 определяет правительство

10:54 10.11.2020 Фото: кремлин.ру
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Путин утвердил полномочия кабмина вводить требования к системам оплаты труда бюджетников. Согласно закону, правительство РФ вправе утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая вопросы установления и дифференциации окладов, ставок заработной платы, применяемых перечней компенсационных и стимулирующих выплат, а также условий назначения этих выплат.

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Законопроект позволит гармонизировать условия труда работников одной отрасли в разных регионах

Среди этих требований - вопросы установления и дифференциации окладов, ставок заработной платы, применяемых перечней компенсационных и стимулирующих выплат, а также условий назначения этих выплат

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин правом утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, правительство РФ вправе утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая вопросы установления и дифференциации окладов, ставок заработной платы, применяемых перечней компенсационных и стимулирующих выплат, а также условий назначения этих выплат.

Одновременно кабмином должна определяться сфера деятельности государственных и муниципальных учреждений, на которую распространяются требования, а также срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствии с утверждаемыми требованиями.

Как отмечал замглавы Минтруда Андрей Пудов, законопроект позволит гармонизировать условия труда работников одной отрасли в разных регионах и повысит прозрачность применяемых систем оплаты труда. Замминистра также сообщал, что в первую очередь новые требования к оплате труда будут введены в здравоохранении.

Источник: ТАСС

бюджетники зарплата бюджетников ставка Владимир Путин
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