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Без вести пропал мэр Харькова Геннадий Кернес. Полиция завела уголовное дело об убийстве

11:47 10.11.2020 Фото: instagram.com/gepard59
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С 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.

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Полиция Харькова возбудила дело в связи с исчезновением мэра Геннадия Кернеса

Дело открыто по статье "Умышленное убийство" с пометкой "без вести пропавший".

Полиция Харькова возбудила уголовное дело об умышленном убийстве в связи с заявлением об исчезновении главы города. Об этом сообщается на официальном сайте областной полиции.

"Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского главы. С соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело открыто по статье "Умышленное убийство" с пометкой "без вести пропавший". В пресс-службе полиции добавили, что информация, содержащаяся в заявлении, проверяется.

Фамилия мэра в сообщении не указана, однако известно, что 4 ноября городская территориальная избирательная комиссия Харькова объявила результаты выборов мэра, согласно которым победу одержал 61-летний действующий мэр Геннадий Кернес. Известно, что в стране он отсутствует. Это связано с тем, что в сентябре политик заразился коронавирусом и был доставлен в германскую клинику Charite в тяжелом состоянии. После этого Кернес на публике не появлялся, появились даже слухи о его смерти. Родственникам и пресс-секретарю Кернеса пришлось опровергать такие утверждения. Они заверили, что политик идет на поправку и вскоре вернется в Харьков.

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От редакции

Куда пропал?

Аноним, 10 ноября 2020 12:45
Похоже Гепа таки допрыгался, крайне мутный тип с весьма богатой криминальной биографией, типичный мэр Его ещё в 14 году хотели завалить, но не получилось.

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