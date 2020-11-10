Пособие на детей с 3 до 7 лет: Кто получит выплату в ноябре

Более 6,2 млрд рублей перечислено в Новосибирской области на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Дополнительные меры поддержки семей с детьми продолжают реализовываться в Новосибирской области в соответствии с инициативами Президента Российской Федерации Владимира Путина. С момента введения дополнительных мер пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет назначено в регионе на 105 763 ребенка, объем финансирования данной выплаты уже составил более 6,2 млрд рублей.

Напомним, программа поддержки стартовала в июне. Многие семьи получили выплаты сразу за шесть месяцев, поскольку начисление пособия осуществляется с 1 января 2020 года. В нашем регионе размер ежемесячной выплаты – 6 018,5 рублей. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738 рублей.

Пособие назначается как по заявлению, которое можно подать через портал Госуслуг, отделения МФЦ и центры социальной поддержки населения, так и в беззаявительном порядке. Дополнительные сведения специалисты органов соцзащиты получают путем межведомственного взаимодействия.

Перед посещением центра социальной поддержки населения необходимо предварительно записаться на прием для исключения ситуаций скопления людей в условиях пандемии. Контакты центров социальной поддержки населения размещены на сайте министерства труда и социального развития.

Источник: nso.ru