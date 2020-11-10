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Нашли скелет неизвестного возле жилого дома в Новосибирске

13:18 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Предположительно останки принадлежат мужчине.

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Следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия и обнаруженных костных останков

6 ноября 2020 года местный житель обнаружил на участке местности, расположенного у одного из домов по улице Софийская в Советском районе Новосибирска, скелетированные останки человека, о чем сообщил в органы внутренних дел. По данному факту следственным отделом по Советскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

Следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия и обнаруженных костных останков. Предположительно останки принадлежат мужчине.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Источник: nsk.sledcom.ru

кости останки расследование
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