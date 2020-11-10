К чему смерти и жертвы: Отдала землю после войны в Карабахе Армения Азербайджану. Ереван в ярости?

Армения заключила мир и пошла на уступки Азербайджану

Главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. Ереван согласился на передачу Баку нескольких районов, а также части непризнанной республики. В столице страны начались протесты и беспорядки.

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Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает ввод российских миротворцев и передачу части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуши, Азербайджану.

Министерство обороны и Генштаб Армении распространили совместное заявление в связи с протестами после заявления о прекращении войны в Карабахе. Они призвали избегать действий, которые «могут расшатать основы государственности». Кроме того, военные предложили извлечь уроки из всех возможных ошибок и создать «несравнимо более сильную и боеспособную армию».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с победой на поле боя и за столом переговоров. «Азербайджан добился значительной победы на поле и в переговорах. Сердечно поздравляю с этим большим успехом», — написал он в своем Twitter.

Армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики частично потеряла контроль над городом Шуши, одним из ключевых в регионе, еще 5 ноября, полностью контроль над городом был утрачен 7 ноября, заявил президент НКР Араик Арутюнян.

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что узнал о трехстороннем заявлении по Карабаху из прессы и не участвовал в каких-либо обсуждениях.

Из Ульяновска в Армению вылетели уже десять самолетов с российскими миротворцами, на вооружении которых стрелковое оружие, бронетранспортеры и автомобильная техника.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил ночью с обращением к нации. Он заявил, что миротворцы будут не только российские, но и турецкие. В опубликованном документе Турция не упоминается.

Подписание соглашения вызвало протесты в Армении. Противники заключенного мира захватили здание правительства страны. В ходе беспорядков был избит спикер парламента Армении.

Премьер Армении Никол Пашинян вышел в прямой эфир и заявил, что у него не было другого выхода, кроме как подписать соглашение. Глава правительства пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в Ереване.

Пашинян также сообщил, что участники протестов украли из его резиденции личные вещи, в том числе водительские права и духи.

Алиев назвал подписание Пашиняном соглашения «капитуляцией Армении» и сообщил, что Баку заключил мир на выгодных для себя условиях и «добился всех целей».

Армянская оппозиция собралась отменить участие Еревана в договоренностях по Карабаху, в связи с чем намерена собрать внеочередное заседание парламента.

В Минобороны России сообщили, что миротворцы отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска. Позже стало известно о прибытии российской военной автоколонны в армянский город Горис.

Что произошло

Ночью 10 ноября главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. Одновременно в СМИ появился текст из девяти пунктов подписанного сторонами соглашения. Два источника РБК, в армянском и российском дипломатических ведомствах, подтвердили, что этот текст соответствует тому, о чем договорились стороны. Источник в армянском МИДе добавил, что в итоговый вариант были внесены «небольшие изменения», но они несущественны.

Что предполагает соглашение

Первый пункт устанавливает полное прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 0:00 мск 10 ноября. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых позициях.

Второй и шестой пункты провозглашают, что Кельбаджарский, Агдамский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджана, а также Лачинский район возвращаются Азербайджану до 15, 20 ноября и 1 декабря 2020 года соответственно. Армения оставляет за собой только Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь с Нагорным Карабахом. Кроме того, отмечается, что этот коридор «не будет затрагивать город Шушу».

Третий, четвертый и пятый пункты — договоренность о введении вдоль линии соприкосновения российских миротворцев численностью 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, а также 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Срок пребывания миротворцев — пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Кроме того, будет создан миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

«По согласованию сторон, в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях», — говорится также в соглашении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после обнародования документа заявил, что это будет совместная российско-турецкая миротворческая миссия, однако в тексте об участии Турции не сказано.

Седьмой пункт касается беженцев: они возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По восьмому пункту «производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».

По девятому пункту должны быть разблокированы «все экономические и транспортные связи в регионе». Армения берет на себя обязательство обеспечить транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванским анклавом. Контроль за транспортным сообщением должны осуществлять российские пограничники. Кроме того, по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичевань с западными районами Азербайджана.

Таким образом, Ереван согласился на передачу нескольких занятых районов Азербайджана и, кроме того, на потерю части Нагорно-Карабахской Республики, в том числе ее культурной столицы Шуши. Решение принимали трое — сам Никол Пашинян, глава Генштаба Армении Оник Гаспарян и президент НКР Араик Арутюнян, рассказал РБК источник в армянском правительстве.

Как к произошедшему отнеслись жители Еревана

Одновременно с публикацией текста соглашения в соцсетях Пашинян написал пост в Facebook. «Я принял очень тяжелое решение для всех нас, подписал совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе», — сообщил премьер, добавив, что текст заявления «невероятно болезненен» для него лично и для народа Армении.

«Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации <...>. Это лучшее решение в сложившейся ситуации <...>. Это должно стать началом нашего национального единства, эпохи возрождения. Нужно проанализировать годы независимости Армении, чтобы планировать будущее и не повторять ошибок прошлого <...>. Преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, <...> которые защищали родину ценой своей жизни <...>. Мы боролись до конца. И мы победим», — написал Пашинян.

После премьера заявление опубликовал и президент Нагорного Карабаха. «Сегодня мы целый день обсуждали с премьер-министром Армении Николом Пашиняном наши действия, направленные на прекращение боевых действий. Я заранее провел переговоры с Национальным собранием Арцаха и получил согласие подавляющего большинства депутатов. Учитывая сложившуюся ужасную ситуацию, чтобы избежать дальнейших тяжелых потерь и полной потери Арцаха, я согласился закончить войну на час раньше», — заявил Арутюнян и выразил соболезнования «мученикам и всему народу».

Текст соглашения и слова Пашиняна вызвали стихийную акцию протеста в Ереване. На центральной площади столицы у здания правительства собрались несколько сотен митингующих, недовольных подписанием договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Они выкрикивали «ченк талу» («не отдадим») и нецензурные слова в адрес Пашиняна и бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Около 2:30 по местному времени группа граждан, выбив окна и выломав двери, ворвалась в здание правительства и разгромила зал заседаний.

Как рассказали РБК охранники здания правительства, премьера внутри не было. Толпа осталась на площади Республики, люди на момент публикации материала продолжали прибывать. Группа протестующих отправилась к резиденции Пашиняна на Баграмяна, 26.

Около 3:30 Пашинян вышел в прямой эфир в Facebook. Премьер заявил, что у него не было выбора и что пока не может раскрыть всех причин подписания мирного договора с Азербайджаном.

Что предшествовало миру

Утром 9 ноября депутат заксобрания Ульяновска Айрат Гибатдинов опубликовал в сторис своего Instagram видео военной колонны с подписью: «31-я бригада отправляется в Нагорный Карабах. Кому нужна эта война? Удачи нашим ребятам!»

31-я бригада — соединение ВДВ, дислоцированное в Ульяновске. Она принимала участие в конфликте в Южной Осетии в 2008 году и участвовала во Второй чеченской войне. После подписания соглашения, около 2:30 ночи, Минобороны России сообщило, что миротворцы выдвинулись в Нагорный Карабах именно с аэродрома в Ульяновске.

Тем же днем пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян опубликовал в Facebook пост, где признал, что Азербайджану удалось взять под контроль Шуши. Это стало сенсацией, и Погосяну пришлось подтверждать армянским СМИ, что его не «взломали». Кроме того, слова пресс-секретаря шли вразрез со всеми заявлениями, которые делала армянская сторона накануне. Пресс-службы и военного, и дипломатического ведомства Армении признание Погосяна застало врасплох. Неопределенность сохранялась почти два часа, пока Пашинян на своей странице в Facebook не заявил, что бой за Шуши продолжается; то есть он не опроверг и не подтвердил слова Погосяна.

Источник: РБК