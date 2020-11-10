Поджег камеру и избил сотрудника СИЗО подросток-рецидивист в Новосибирске

В Новосибирске неоднократно судимый несовершеннолетний предстанет перед судом за дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающих изоляцию от общества

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 17-летнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По данным следствия, в марте 2020 года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в ФКУ СИЗО №1 ГУФСИН России по Новосибирской области, в связи с избранной в отношении него мерой пресечения в виде заключения под стражу, совершил поджог камеры, в связи с чем был переведен в камеру временного содержания.

Непосредственно после этого в данную камеру пришел сотрудник ГУФСИН России по Новосибирской области для проведения профилактической беседы, застав несовершеннолетнего лежащим на полу камеры, что также являлось нарушением режима нахождения в следственном изоляторе. На законное требование сотрудника встать с пола несовершеннолетний, с целью дезорганизации деятельности следственного изолятора, нанес сотруднику два удара кулаком в область головы и туловища, причинив ему физическую боль.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru