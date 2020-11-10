Поджег камеру и избил сотрудника СИЗО подросток-рецидивист в Новосибирске

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 17-летнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).
По данным следствия, в марте 2020 года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в ФКУ СИЗО №1 ГУФСИН России по Новосибирской области, в связи с избранной в отношении него мерой пресечения в виде заключения под стражу, совершил поджог камеры, в связи с чем был переведен в камеру временного содержания.
Непосредственно после этого в данную камеру пришел сотрудник ГУФСИН России по Новосибирской области для проведения профилактической беседы, застав несовершеннолетнего лежащим на полу камеры, что также являлось нарушением режима нахождения в следственном изоляторе. На законное требование сотрудника встать с пола несовершеннолетний, с целью дезорганизации деятельности следственного изолятора, нанес сотруднику два удара кулаком в область головы и туловища, причинив ему физическую боль.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.
Источник: nsk.sledcom.ru