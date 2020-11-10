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"Хотелки коммунальщиков": поднять на 300% тарифы ЖКХ предлагают в Новосибирске

19:37 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Департамент по тарифам новосибирского правительства получил предложения о резком повышении расценок для населения на услуги ЖКХ. Депутаты против.

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Тарифы ЖКХ предложили поднять на 300% в Новосибирске

Коммунальщики предложили повысить тарифы на тепло и водоснабжение на 150-300% в Новосибирской области. Зампред комитета по тарифам и ЖКХ, коммунист Вадим Агеенко объяснил это «хотелками» ресурсоснабжающих организаций.

Департамент по тарифам новосибирского правительства получил предложения о резком повышении расценок для населения на услуги ЖКХ. АО «Сибэко» предложило собирать с новосибирцев на 307,2% больше денег за тепло. Сейчас одна гигакалория обходится в 1467,82 рубля, а подорожание может дойти до 6 тысяч рублей.

МУП «Горводоканал», которым руководит депутат от «Единой России», был чуть скромнее. Там попросили повысить тариф на водоснабжение на 153,18%. То есть с 19,46 рубля за кубометр холодной воды до 49,26 рубля. Тариф на водоотведение предложили поднять на 62,33%.

Региональный оператор по вывозу мусора предложил повысить тариф еще на 52,41%. При том, что с 1 ноября расценки за эту услугу выросли еще на 40% .

Однако все это — всего лишь «хотелки» самих коммунальщиков, объясняет депутат Заксобрания, зампред комитета по тарифам и ЖКХ Вадим Агеенко.

– Все организации регулируемые государством ежегодно составляют расчеты и делают свои предложения в департамент по тарифам. Естественно, все просят много. Кто наглее, тот просит еще больше. Но есть предельные тарифы, которые утверждаются региональным правительством и никто им не даст поднять тарифы выше этого значения. Это «хотелки». До 20 декабря департамент должен принять тарифы, но никто больше им не даст, – цитирует депутата официальный сайт новосибирских коммунистов.

Подчеркнем, что в Новосибирской области установлен максимальный рост цен на услуги ЖКХ в следующем году на уровне 4,6%. Если он будет превышен, региональные власти должны получить согласие депутатов.

водоснабжение отопление тарифы услуги ЖКХ хотелки Вадим Агеенко КПРФ
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От редакции

На сколько повысят тарифы?

Аноним, 10 ноября 2020 20:33
Сегодня ездил в ЖКО "Сибирский стандарт" - ничего так машинка у Седова! Да и у других "руководителей машинки не плохи. Канечна им надо добавить, ведь машинки ТО просят и цены огроменные! А вот принять меня отказались, говорят запись на приём только по их телефону...

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