Расширить право на применения оружия полицейским хотят в России: Что еще разрешат сотрудникам МВД

Полицейским намерены расширить право применения оружия

Терять время на формальности при задержании опасного преступника для полицейского — это вполне очевидный риск нарваться на пулю или нож. Разумнее, если бы сотрудник МВД сначала скрутил злоумышленника, а лишь потом по всей форме представился. Также полицейским хотят разрешить вскрывать автомобили в отсутствие их владельцев для предотвращения преступлений, обеспечения безопасности граждан и при массовых беспорядках. При этом автовладельцы должны быть уведомлены о вскрытии в течение 24 часов…

Эти и другие новеллы правительство предлагает включить в закон о полиции. Парламентарии и эксперты на недавнем «круглом столе» в Госдуме, с одной стороны, концептуально поддержали законодательную инициативу, но с другой — рекомендовали точно прописать в законе обстоятельства применения новаций, чтобы гарантированно избежать злоупотреблений, передает "Парламентская газета".

Действующий закон о полиции был принят девять лет назад, и за это время накопилось достаточно информации по всем его плюсам и минусам, чтобы сделать однозначный вывод: документ нуждается в коррекции. Прежде всего это касается защиты жизни граждан и самих полицейских. В экстремальных ситуациях, в которых нередко оказываются служители закона, когда им необходимо мгновенно принимать правильное решение, выполнение предписаний, как выясняется, не всегда возможно.

Да, на бумаге правила хороши и правильны, но в условиях, когда речь идет о жизни и смерти, а счет — на секунды, полицейские встают перед сложным выбором: пренебречь формальностями и поступить, как велит долг, или идти вослед инструкции, теряя время, а иногда и жизнь.

Так, по данным МВД, в прошлом году погибли 60 полицейских, три тысячи получили ранения. Так может, чтобы не гибли на посту служители закона, надо изменить некоторые нормы этого самого закона?

Поправки в закон о полиции, над которыми кабмин работал два последних года, по мнению разработчиков, как раз и устраняют проблемы, выявленные в ходе правоприменительной практики. Например, усиливают защиту прав и интересов граждан, попутно исключая из отраслевого законодательства нормы, носящие неопределенный характер. При этом авторы законопроекта постарались учесть предложения общественных и ветеранских организаций.

Это все-таки оружие

Наиболее серьезная норма, повысившая градус обсуждений в обществе предлагаемых нововведений, касается расширения прав применения полицейскими оружия. При этом стоит сразу оговориться, что речь идет лишь о случаях, когда полицейский при наличии угрозы уже привел оружие в боевую готовность.

Так вот, если задерживаемый не внемлет предостережениям стража порядка, хотя и не приближается и не пытается прикоснуться к табельному пистолету полицейского (именно эти действия сегодня служат основанием для использования оружия), но при этом совершает «иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения», то предлагается разрешить применять оружие.

По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, необходимо просчитать социальные последствия новации, дополнив хотя бы отсылочной нормой к правовым актам МВД, дающим перечень «иных действий». В ходе «круглого стола», состоявшегося в Госдуме 22 октября, она напомнила, какие волнения и общественную реакцию в США вызвали «четкие действия полиции в результате нечеткого законодательства Соединенных Штатов».

В связи с этим омбудсмен попросила уточнить еще одну предлагаемую новацию, которая защищает сотрудников МВД от преследований за свои действия при выполнении обязанностей, возложенных на полицию. И предложила уточнить, какое преследование имеется в виду — административное или дисциплинарное?

При этом Москалькова признала, что с принятием поправок закон станет «чище и стройнее», но с точки зрения усиления защиты прав и интересов граждан его можно трактовать «с большой натяжкой».

Глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена согласился с такой позицией, признав, что проникновение в жилище и применение оружия — это действительно самые чувствительные темы, которые могут иногда привести сотрудников полиции на скамью подсудимых. И не потому, что они совершили преступление, а из-за «неоднозначной правоприменительной практики». Кучерена пригласил законодателей и экспертов обсудить еще раз все детали ко второму чтению законопроекта на площадке Общественного совета при МВД.

Личный досмотр разрешается

Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что при принятии закона не должны нарушаться конституционные права граждан на свободное перемещение, неприкосновенность и право частной собственности. Поэтому некоторые новеллы по этой части должны быть четко прописаны.

К примеру, законопроект наделяет полицию правом, помимо выставления постов и заслонов, временно огораживать не только места преступлений или административных правонарушений, но и места проведения массовых публичных мероприятий, а также блокировать по распоряжению руководителя территориального органа жилые дома или земельные участки. По мнению Татьяны Москальковой, публичные мероприятия огораживать излишне.

Законопроект также позволяет полицейским при блокировании территорий или участков местности досматривать граждан, проходящих в эти зоны, и отказывать им в проходе, если они не соглашаются на досмотр.

Напомним: согласно действующему закону, личный досмотр граждан, их вещей и автомобилей разрешается только при наличии данных о том, что они перевозят запрещенные предметы — оружие, радиоактивные вещества и так далее.

Вскрывать машины без разрешения



Предлагаемый законопроект расширяет основания и для проникновения в жилье или вскрытия автомобиля полицейскими. Сегодня это можно сделать только для пресечения преступлений, но с принятием нормы это станет возможно и в связи с проверкой поступивших сообщений о правонарушении.

Вскрывать авто полицейские смогут в присутствии их владельцев при подозрении на наличие предметов, запрещенных в обороте, и на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А вот для предотвращения преступлений, обеспечения безопасности граждан и при массовых беспорядках полицейским будет разрешено вскрывать автомобили в отсутствие их хозяев. При этом автовладельцы должны быть уведомлены о вскрытии в течение 24 часов.

По словам замглавы МВД Игоря Зубова, ранее аналогичными правами была наделена Росгвардия и в итоге был получен положительный результат. Вместе с тем не подтвердились страхи по поводу возможных злоупотреблений со стороны стражей порядка. Что касается наделения полицейских аналогичными правами, то касательно досмотра в определенных ситуациях граждан и транспортных средств все они строго регламентированы, уточнил он. «Нормы соответствуют практике действий полиции различных стран», — резюмировал Зубов.

Однако Татьяна Москалькова считает необходимым уточнить и детализировать основания, дающие право сотрудникам полиции вскрывать личный автотранспорт без разрешения владельцев. В законопроекте говорится о пресечении преступления, но неясно, где оно должно произойти — в машине или поблизости, чтобы люди в погонах начали вскрывать авто. Уточнение, по ее словам, актуально, если учесть, что законопроект снимает всякую ответственность с полицейских за вред, причиненный автомобилю.

Василий Пискарев пообещал все предложения омбудсмена детально обсудить при подготовке законопроекта к рассмотрению Госдумой во втором чтении. В первом документ будет приниматься концептуально, уточнил глава комитета. И подчеркнул, что формулировки закона нужно сделать максимально простыми и понятными для всех, «чтобы исключить возможность двоякого толкования и злоупотреблений».

Позиция Совета Федерации

В Совете Федерации предложение наделить полицию правом вскрывать автомобили граждан, в том числе при чрезвычайных ситуациях, не вызывает возражений, поскольку соответствует действующей редакции Закона «О полиции» и, по сути, не является чем-то новым. Об этом РИА «Новости» ранее заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Предложение распространить применяемое к недвижимому имуществу регулирование на транспортные средства возражений не вызывает», — приводит агентство слова сенатора.

Клишас пояснил, что статья 15 Федерального закона «О полиции» предусматривает право сотрудников полиции проникать в помещения и на земельные участки для спасения жизни граждан или их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, и для пресечения преступления.

В то же время статья 16 дает полиции право проводить по решению руководителя территориального органа или лица, его замещающего, оцепление (блокирование) участков местности.

Что касается визуального обозначения или оцепления места проведения публичных массовых мероприятий, то эта новация направлена на обеспечение безопасности как участников мероприятия, так и иных лиц. В целом, подчеркнул Клишас, предлагаемые дополнительные полномочия полиции не являются нововведениями российского законодательства.