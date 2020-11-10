ЛДПР поздравляет бердских полицейских с профессиональным праздником

С честью и достоинством выполнять свои нелёгкие служебные обязанности по охране общественного порядка в нашем родном и любимом городе Бердске!

В рубрику "Сообщи свою новость" написало Бердское Местное отделение ППП "ЛДПР":

-Бердское Местное отделение ППП "ЛДПР" от всей души, сердечно поздравляет всех работников Бердского ОВД с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, с честью и достоинством выполнять свои нелёгкие служебные обязанности по охране общественного порядка в нашем родном и любимом городе Бердске!

С Уважением, координатор БМО ППП "ЛДПР", Горобец И.П..