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ЛДПР поздравляет бердских полицейских с профессиональным праздником

21:04 10.11.2020
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С честью и достоинством выполнять свои нелёгкие служебные обязанности по охране общественного порядка в нашем родном и любимом городе Бердске!

В рубрику "Сообщи свою новость" написало Бердское Местное отделение ППП "ЛДПР":
-Бердское Местное отделение ППП "ЛДПР" от всей души, сердечно поздравляет всех работников Бердского ОВД с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, с честью и достоинством выполнять свои нелёгкие служебные обязанности по охране общественного порядка в нашем родном и любимом городе Бердске!

С Уважением, координатор БМО ППП "ЛДПР", Горобец И.П..

достоинство ОВД праздник служебные обязанности счастья
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