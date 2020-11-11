День экономиста 2020: яркие поздравительные открытки и душевные короткие поздравления 11 ноября

11 ноября в России отмечается День экономиста.
Новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась согласно Приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года.
Повезло российским экономистам, они имеют возможность отметить свой профессиональный праздник, как минимум, дважды. С незапамятных времен 30 июня считалось Днем экономиста, правда, неофициально. И все же именно в этот день специалисты-плановики, которые работают во всех сферах народного хозяйства, принимали поздравления. Экономисты планируют, рассчитывают и контролируют финансовые потоки предприятия или фирмы, в которой трудятся. Это лучшие аналитики и математики, способные скрупулезно анализировать огромное количество цифровой информации.
И вот, в 2011 году российское правительство решило внести День экономиста в число официальных праздников, правда выбрана для этого была другая дата. И теперь 8 сентября экономисты-финансисты, а с ними и специалисты всех сфер экономики торжественно отмечают официальный профессиональный праздник. Но не забывают и о традиционной дате. Что-что, а память их не подводит никогда.
Сегодня слава и почет
Тем, чья профессия — учет:
Расчет, прогноз, перерасчет,
Вопросов денежных подсчет.
Экономист в цене всегда,
Он нужен людям как вода:
Бюджет в порядок приведет,
Хочу вам счастья пожелать
И чтобы было, что считать.
Улыбок больше, теплых слов,
Чтоб окружала вас любовь.
***
Ценные специалисты —
Наши все экономисты.
Жить так весело, с любовью.
Чтоб подсчеты — без ошибок,
Каждый день — полон улыбок,
Чтоб родные помогали,
На работе уважали,
Чтоб друзья всегда ценили,
В коллективе чтоб любили,
Чтоб зарплата повышалась,
Чтобы люди к вам тянулись,
А удача — улыбнулась.
Дружно вас поздравим, быстро
Скажем: «С Днем экономиста»!
***
Поздравляем замечательных людей, которые виртуозно, профессионально и с абсолютным знанием своего дела владеют цифрами, сметами, отчетами и всеми финансовыми делами. Желаем вам благополучия и безошибочных результатов работы. Желаем экономического, личностного и государственного подъема. Пускай вам во всем соблаговолит успех, помогают знания, и поддерживает удача. С днем экономиста!
***
Экономика — наука,
Точных графиков и цифр.
Мы сегодня поздравляем,
Тех, кто знает этот шифр.
Пусть работа дарит радость,
И внушительный доход.
Кропотливый труд приносит,
***
Сегодня день твой, экономист!
Баланс всегда пусть будет чист
И премия в величине зарплаты,
Чтоб кошельки были богаты,
Чтоб мозг работал на отлично,
Царило счастье в жизни личной!
***
Аналитика, прогнозы и отчеты
Для кого-то страшные слова,
А для вас — обычная работа,
Цифрами забита голова.
В день экономиста пожелаем
Слаженного четкого труда,
Чтобы эффективность повышая,
Чтобы были точными расчеты,
Чтобы щедр на премии был босс,
По карману — южные широты,
И любые траты — не вопрос.
***
С Днем экономиста
Тебя я поздравляю,
Рассчитать желаю.
Эффект экономический
Желаю подсчитать,
Чтоб тебе удачливым,
Успешным в жизни стать.
Жизненные планы
В таблицы занести,
И минусы в пути.
Верные расчеты
Судьба пусть подтверждает,
Успех пусть 100-процентный
В итоге ожидает.
***
Финансы, экономика, подсчеты
А для иных — любимая работа,
Полна азарта и полна чудес.
Желаем всем работникам науки
Финансов много личных, не чужих.
Ведь экономя блага очень круто,
Порой мы забываем все о них.
Желаем жизни доброй и богатой,
Чтоб не считали вы свою зарплату,
Точнее, жили чтоб не на нуле!
Пусть будет все, шампанское искрится,
Улыбки, поздравления, цветы!
Гордитесь, господа экономисты,
Ваш день сегодня, лучшие в нем — вы!
***
Чтоб точно все сошлись подсчёты,
Была зарплата крупной, чистой,
И позитив несла работа!
И коллектив пусть будет дружным,
Как будто бы семья родная,
И всё, что тебе очень нужно,
Пусть щедро жизнь предоставляет!
***
С днем экономиста,
Поздравляю от души.
Чтоб за сотни километров,
Все невзгоды вмиг ушли!
Чтобы кризис не случался,
Чтоб доходы возросли.
Чтоб здоровье не шло в минус,
Труд экономиста сложен,
Пускай станет проще все.
Чтобы меньше бед случалось,
А сердце от любви цвело.
***
Твоя стихия — выплаты, финансы,
Бумаги, вклады и договора.
И ты их знаешь. Знаешь на ура.
Тебя поздравить с Днем экономиста
Спешу я нынче с радостью большой.
Пускай всегда в порядке будут числа,
В делах — порядок, а в душе — покой.
Удачи, счастья, радостных улыбок,
И долгой жизни, в счастье, доброте.
Будь, как и прежде, ты на высоте.
Источник: pozdravok.ru