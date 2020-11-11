День экономиста 2020: яркие поздравительные открытки и душевные короткие поздравления 11 ноября

День экономиста отмечался в стране и ранее, но неофициально и в разные даты. Так, до 2011 года его праздновали 30 июня, а в 2011 году появился официальный праздник, правда, назывался он Днём финансиста.

Поздравительная открытка С Днем экономиста

11 ноября в России отмечается День экономиста.

Новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась согласно Приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года.

Повезло российским экономистам, они имеют возможность отметить свой профессиональный праздник, как минимум, дважды. С незапамятных времен 30 июня считалось Днем экономиста, правда, неофициально. И все же именно в этот день специалисты-плановики, которые работают во всех сферах народного хозяйства, принимали поздравления. Экономисты планируют, рассчитывают и контролируют финансовые потоки предприятия или фирмы, в которой трудятся. Это лучшие аналитики и математики, способные скрупулезно анализировать огромное количество цифровой информации.

И вот, в 2011 году российское правительство решило внести День экономиста в число официальных праздников, правда выбрана для этого была другая дата. И теперь 8 сентября экономисты-финансисты, а с ними и специалисты всех сфер экономики торжественно отмечают официальный профессиональный праздник. Но не забывают и о традиционной дате. Что-что, а память их не подводит никогда.

Поздравительная открытка С Днем экономиста

Поздравительная открытка С Днем экономиста

Поздравительная открытка С Днем экономиста

Поздравительная открытка С Днем экономиста

Поздравительная открытка С Днем экономиста

Поздравительная открытка С Днем экономиста

Сегодня слава и почет

Тем, чья профессия — учет:

Расчет, прогноз, перерасчет,

Вопросов денежных подсчет.

Экономист в цене всегда,

Он нужен людям как вода:

Бюджет в порядок приведет,



От лишних трат убережет.

Хочу вам счастья пожелать

И чтобы было, что считать.

Улыбок больше, теплых слов,

Чтоб окружала вас любовь.

***

Ценные специалисты —

Наши все экономисты.



Пожелаем им здоровья,Жить так весело, с любовью.Чтоб подсчеты — без ошибок,Каждый день — полон улыбок,Чтоб родные помогали,На работе уважали,Чтоб друзья всегда ценили,В коллективе чтоб любили,Все мечты всегда сбывались,Чтоб зарплата повышалась,Чтобы люди к вам тянулись,А удача — улыбнулась.Дружно вас поздравим, быстроСкажем: «С Днем экономиста»!

***

Поздравляем замечательных людей, которые виртуозно, профессионально и с абсолютным знанием своего дела владеют цифрами, сметами, отчетами и всеми финансовыми делами. Желаем вам благополучия и безошибочных результатов работы. Желаем экономического, личностного и государственного подъема. Пускай вам во всем соблаговолит успех, помогают знания, и поддерживает удача. С днем экономиста!

***

Экономика — наука,

Точных графиков и цифр.

Мы сегодня поздравляем,

Тех, кто знает этот шифр.

Пусть работа дарит радость,

И внушительный доход.

Кропотливый труд приносит,



Вам карьерный резкий взлет.

***

Сегодня день твой, экономист!

Баланс всегда пусть будет чист

И премия в величине зарплаты,

Чтоб кошельки были богаты,

Чтоб мозг работал на отлично,

Царило счастье в жизни личной!

***

Аналитика, прогнозы и отчеты

Для кого-то страшные слова,

А для вас — обычная работа,

Цифрами забита голова.

В день экономиста пожелаем

Слаженного четкого труда,

Чтобы эффективность повышая,



Вы не ошибались никогда.

Чтобы были точными расчеты,

Чтобы щедр на премии был босс,

По карману — южные широты,

И любые траты — не вопрос.

***

С Днем экономиста

Тебя я поздравляю,



Нормативы счастьяРассчитать желаю.

Эффект экономический

Желаю подсчитать,

Чтоб тебе удачливым,

Успешным в жизни стать.

Жизненные планы

В таблицы занести,



Просчитать все плюсыИ минусы в пути.

Верные расчеты

Судьба пусть подтверждает,

Успех пусть 100-процентный

В итоге ожидает.

***

Финансы, экономика, подсчеты



Кому-то это темный-темный лес.А для иных — любимая работа,Полна азарта и полна чудес.

Желаем всем работникам науки

Финансов много личных, не чужих.

Ведь экономя блага очень круто,

Порой мы забываем все о них.

Желаем жизни доброй и богатой,



Здоровья вам и всей вашей семье.Чтоб не считали вы свою зарплату,Точнее, жили чтоб не на нуле!

Пусть будет все, шампанское искрится,

Улыбки, поздравления, цветы!

Гордитесь, господа экономисты,

Ваш день сегодня, лучшие в нем — вы!

***



Желаю в День экономиста,Чтоб точно все сошлись подсчёты,Была зарплата крупной, чистой,И позитив несла работа!

И коллектив пусть будет дружным,

Как будто бы семья родная,

И всё, что тебе очень нужно,

Пусть щедро жизнь предоставляет!

***

С днем экономиста,

Поздравляю от души.

Чтоб за сотни километров,

Все невзгоды вмиг ушли!

Чтобы кризис не случался,

Чтоб доходы возросли.

Чтоб здоровье не шло в минус,



Пусть будет плюс на всем пути.

Труд экономиста сложен,

Пускай станет проще все.

Чтобы меньше бед случалось,

А сердце от любви цвело.

***

Твоя стихия — выплаты, финансы,

Бумаги, вклады и договора.



И существует множество нюансов,И ты их знаешь. Знаешь на ура.

Тебя поздравить с Днем экономиста

Спешу я нынче с радостью большой.

Пускай всегда в порядке будут числа,

В делах — порядок, а в душе — покой.

Удачи, счастья, радостных улыбок,

И долгой жизни, в счастье, доброте.



Пускай не будет никаких ошибок,Будь, как и прежде, ты на высоте.

Источник: pozdravok.ru