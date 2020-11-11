Закон об удаленке депутаты примут уже в ноябре 2020

В поправках закрепляются оба термина: дистанционная и удаленная работа. Кроме того, определяются несколько форматов: постоянная дистанционная работа (трудовой договор изначально заключен о дистанционной работе), временный перевод на дистанционную работу (период должен быть до шести месяцев) и комбинированная работа.

В поправках закрепляются оба термина: дистанционная и удаленная работа

Об этом Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" сообщил по итогам заседания рабочей группы фракции по совершенствованию законодательства в сфере содействия занятости населения.

«Рассчитываем, что уже в ноябре Государственная Дума сможет рассмотреть поправки в Трудовой кодекс во втором и третьем чтении. И с первого января эти изменения вступят в силу», — сказал Андрей Исаев.

По его словам, поправки ко второму чтению уже подготовлены.

«Мы завершили экспертное обсуждение наших поправок. Безусловно, это компромисс. В чем‑то на уступки пошли профсоюзы, в чем‑то на уступки пошли работодатели. Но компромисс, с нашей точки зрения, отражает основное содержание закона: защиту прав работников, учитывающую интересы предпринимателей при достаточно уже массовом переходе сотрудников на дистанционную работу», — отметил Андрей Исаев.

В поправках закрепляются оба термина: дистанционная и удаленная работа. Кроме того, определяются несколько форматов: постоянная дистанционная работа (трудовой договор изначально заключен о дистанционной работе), временный перевод на дистанционную работу (период должен быть до шести месяцев) и комбинированная работа (когда человек одновременно работает в офисе, но какое‑то количество своего рабочего времени работает дистанционно).

«Также урегулированы вопросы взаимодействия между работодателем и работником, сохранена и даже расширена статья о сохранении заработной платы в случае временного перевода на дистанционную работу по независящим от работника и работодателя обстоятельствам. И в том случае, если работник не может работать дистанционно, определена плата ему за простой по независящим от сторон причинам», — добавил Андрей Исаев.

«С нашей точки зрения, подготовленные поправки существенно улучшают текст проекта, принятого в первом чтении, разъясняют многие связанные с этим моменты, и, что самое главное, — они получили поддержку сторон социального партнерства. На следующей неделе мы предполагаем провести уже расширенное собрание рабочей группы с участием всех сторон, обсудить все поправки – не только те, которые предложили нам стороны социального партнерства, и отдать их в комитет», — рассказал депутат.

Источник: duma.gov.ru