В какой день недели необходимо стричь ногти, чтобы материальное благополучие было с вами

На этот вопрос есть однозначный ответ – НЕТ! В вечернее время суток энергетические потоки ослабевают, а жизнь на много километров уходит в состояние покоя. Подстригание ногтей после захода солнца может привести к ухудшению состояния здоровья, а также к серьезным денежным проблемам.

Многие люди обращают внимание на народные приметы, которые касаются подстригания ногтей

Чтобы не было проблем с материальным благополучием, необходимо знать, в какой день стричь ногти. От дня недели, в который человек будет стричь ногти, зависит то, насколько счастлив и богат он будет.

Ритуал подстригания ногтей

Каждая часть тела человека дана для чего-то и выполняет определенную функцию. Ногти являются защитой кончиков пальцев от травм и трещин. Внешний вид ногтя может многое рассказать о человеке: его успехах, достатке, статусе, характере и аккуратности. Подстриженные ногти говорят об опрятности человека. Многие люди обращают внимание на народные приметы, которые касаются подстригания ногтей.

Состояние волос и ногтей может многое рассказать о здоровье человека. Часто медики смотрят на ногти и волосы, чтобы определить какое-то заболевание. Например, при интоксикации на ногтях отображается накопленный яд (это чаще определяют по факту летального исхода).

Хироманты и маги говорят о том, что волосы и ногти хранят потенциал, силу и жизненную энергию. Астрологи отмечают, что после подстригания ногтей может измениться энергетический поток.

В какой день недели лучше подстригать ногти

Многие люди задаются вопросом о том, в какой день недели лучше стричь ногти. Все дело в том, что каждый день несет свою энергетику, которая может быть положительной или отрицательной.

Понедельник

В этот день можно подстригать ногти только в том случае, если у человека плохое настроение или напала хандра. Этот обряд поможет избавиться от плохих мыслей и выйти из депрессии. Если в этот день сделать маникюр, то можно вылечить болезнь мочевого пузыря.

Вторник

Если человеку нужна поддержка и силы, то можно подстричь ногти во вторник. Маникюр позволит активировать энергию и защитные силы человека, а также поможет привлечь достаток в жизнь.

Среда

По средам следует стричь ногти в том случае, если нужно получить повышение в должности или в карьере. Эта процедура поможет улучшить отношения с сотрудниками, укрепить важные связи и получить приятные известия. Также это поможет укрепить иммунитет и привести в порядок нервную систему.

Четверг

Подстригание ногтей в данный день позволит укрепить свой авторитет на рабочем месте. Также процедура поможет наладить обменные процессы в организме и обрести что-то новое.

Пятница

В этот день не желательно стричь ногти, поскольку может произойти замедление всех процессов в организме, а также приведет к появлению лишнего веса.

Суббота

Подстригая ногти в субботу, можно избавиться от чувства вины и безысходности, а также от денежных долгов. Меж тем, процедура поможет обрести вторую половинку и укрепить любовную связь.

Воскресенье

В этот день нельзя подстригать ногти, иначе можно лишить себя сил.

Каждая из имеющихся примет является опытом народа, который годами накапливался, поэтому людям нужно прислушаться к ним и придерживаться их.

Когда подстригать ногти маленьким деткам

Большинство мамочек интересуются вопросом о том, когда их малышу обрезать ногти. Обычно первый раз малышу обрезают ноготки на 10-й день со дня рождения. Стрижка ногтей у детей имеет следующие особенности:

обрезать ногти нужно в момент, когда ребенок сыт;

малыш должен быть в хорошем настроении;

подстригать ногти нужно в момент, когда ребенок спит;



для обрезки ногтей используют ножницы с закругленными кончиками.

Если ребенок совсем маленький, то нужно поочередно пеленать ему ручки, чтобы не было травм во время обрезки ногтей.

Можно ли стричь ногти вечером

На этот вопрос есть однозначный ответ – НЕТ! В вечернее время суток энергетические потоки ослабевают, а жизнь на много километров уходит в состояние покоя. Подстригание ногтей после захода солнца может привести к ухудшению состояния здоровья, а также к серьезным денежным проблемам.

Самое главное – стричь ногти нужно до 15:00, это время является актуальным как для лета, так и для зимы.

Источник: rsute.ru