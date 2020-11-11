В какой день недели необходимо стричь ногти, чтобы материальное благополучие было с вами

Чтобы не было проблем с материальным благополучием, необходимо знать, в какой день стричь ногти. От дня недели, в который человек будет стричь ногти, зависит то, насколько счастлив и богат он будет.
Ритуал подстригания ногтей
Каждая часть тела человека дана для чего-то и выполняет определенную функцию. Ногти являются защитой кончиков пальцев от травм и трещин. Внешний вид ногтя может многое рассказать о человеке: его успехах, достатке, статусе, характере и аккуратности. Подстриженные ногти говорят об опрятности человека. Многие люди обращают внимание на народные приметы, которые касаются подстригания ногтей.
Состояние волос и ногтей может многое рассказать о здоровье человека. Часто медики смотрят на ногти и волосы, чтобы определить какое-то заболевание. Например, при интоксикации на ногтях отображается накопленный яд (это чаще определяют по факту летального исхода).
Хироманты и маги говорят о том, что волосы и ногти хранят потенциал, силу и жизненную энергию. Астрологи отмечают, что после подстригания ногтей может измениться энергетический поток.
В какой день недели лучше подстригать ногти
Многие люди задаются вопросом о том, в какой день недели лучше стричь ногти. Все дело в том, что каждый день несет свою энергетику, которая может быть положительной или отрицательной.
Понедельник
В этот день можно подстригать ногти только в том случае, если у человека плохое настроение или напала хандра. Этот обряд поможет избавиться от плохих мыслей и выйти из депрессии. Если в этот день сделать маникюр, то можно вылечить болезнь мочевого пузыря.
Вторник
Если человеку нужна поддержка и силы, то можно подстричь ногти во вторник. Маникюр позволит активировать энергию и защитные силы человека, а также поможет привлечь достаток в жизнь.
Среда
По средам следует стричь ногти в том случае, если нужно получить повышение в должности или в карьере. Эта процедура поможет улучшить отношения с сотрудниками, укрепить важные связи и получить приятные известия. Также это поможет укрепить иммунитет и привести в порядок нервную систему.
Четверг
Подстригание ногтей в данный день позволит укрепить свой авторитет на рабочем месте. Также процедура поможет наладить обменные процессы в организме и обрести что-то новое.
Пятница
В этот день не желательно стричь ногти, поскольку может произойти замедление всех процессов в организме, а также приведет к появлению лишнего веса.
Суббота
Подстригая ногти в субботу, можно избавиться от чувства вины и безысходности, а также от денежных долгов. Меж тем, процедура поможет обрести вторую половинку и укрепить любовную связь.
Воскресенье
В этот день нельзя подстригать ногти, иначе можно лишить себя сил.
Каждая из имеющихся примет является опытом народа, который годами накапливался, поэтому людям нужно прислушаться к ним и придерживаться их.
Когда подстригать ногти маленьким деткам
Большинство мамочек интересуются вопросом о том, когда их малышу обрезать ногти. Обычно первый раз малышу обрезают ноготки на 10-й день со дня рождения. Стрижка ногтей у детей имеет следующие особенности:
обрезать ногти нужно в момент, когда ребенок сыт;
малыш должен быть в хорошем настроении;
подстригать ногти нужно в момент, когда ребенок спит;
Если ребенок совсем маленький, то нужно поочередно пеленать ему ручки, чтобы не было травм во время обрезки ногтей.
Можно ли стричь ногти вечером
На этот вопрос есть однозначный ответ – НЕТ! В вечернее время суток энергетические потоки ослабевают, а жизнь на много километров уходит в состояние покоя. Подстригание ногтей после захода солнца может привести к ухудшению состояния здоровья, а также к серьезным денежным проблемам.
Самое главное – стричь ногти нужно до 15:00, это время является актуальным как для лета, так и для зимы.
Источник: rsute.ru