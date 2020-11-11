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Куда бежать и что покупать, если обрушится рубль? Стоит ли ждать девальвацию, отвечают эксперты

17:50 11.11.2020 Фото: pixabay.com
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В будущем рубль может столкнуться с девальвацией. Текущий успех российской валюты сменится на падение. Так считает аналитик Степан Демура. Он прогнозирует, что доллар значительно взлетит по отношению к рублю уже в начале 2021 года.

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Чтобы не потерять средства при девальвации национальной валюты, необходимо придерживаться стратегии

Российский эксперт в сфере финансов и экономики Игорь Николаев рассказал, что делать с накопленными сбережениями в рублях при падении курса валюты. Чтобы не потерять средства при девальвации национальной валюты, необходимо придерживаться стратегии.

Советы при падении курса рубля

Не рекомендуется во время девальвации национальной валюты менять все сбережения на доллары или евро. Стоит подождать стабилизации курса. Многие граждане теряют часть средств потому, что меняют рубли на доллары в неудачное время.

Зависит то, нужно ли продавать рубли, и от суммы сбережений. Если она маленькая (до 100 тыс. рублей), менять национальную валюту на иностранную нет смысла. Также не рекомендуется продавать рубли в том случае, если эти деньги планируется вскоре потратить.

Если сумма накоплений большая, эксперты рекомендуют создать из нее валютный портфель. Состоять он должен как минимум из 2 валют — национальной и иностранной. Лучше всего треть суммы обменять на евро, а остальные деньги разделить на доллары и рубли. Также можно купить менее популярные валюты, но стабильные. К примеру, швейцарские франки или японские иены.

Курс рубля к доллару

Несмотря на прогнозы экспертов, после выборов нового президента в США курс рубля начал стремительно расти по отношению к доллару. Впервые за 2 месяца доллар подешевел до 76 рублей за единицу. Такая же ситуация прослеживается с евро. Приобрести 1 евро по состоянию на 10 ноября можно за 90 рублей 47 копеек.

Укрепилась российская валюта из-за роста цен на «черное золото» на мировом рынке. Подорожала нефть после того, как компания Pfizer сообщила общественности о финале тестирования новой вакцины от коронавируса.

Позитивно на рубль повлияли и президентские выборы в Соединенных Штатах. После 3 ноября на мировом фондовом рынке зафиксировали улучшение настроений инвесторов. Многие начали вкладываться в российскую валюту.

Улучшилась ситуация и на отечественном рынке ценных бумаг. Индекс Московской биржи 9 ноября вырос на 3%. Такие значения в последний раз фиксировались 20 сентября.

Будет ли падение рубля в дальнейшем

В будущем рубль может столкнуться с девальвацией. Текущий успех российской валюты сменится на падение. Так считает аналитик Степан Демура. Он прогнозирует, что доллар значительно взлетит по отношению к рублю уже в начале 2021 года.

По мнению Степана, обесцениваться отечественная валюта будет постепенно. Сначала доллар достигнет отметки в 100 рублей за единицу, а до конца следующего года может подорожать до 250 рублей.

Степан Демура заявляет, что в конце декабря текущего года доллар вырастет в цене по отношению к российской валюте до 97 рублей за единицу. По мнению аналитика, страдать будет из-за роста американской валюты не только Россия. Наблюдаться будет крах экономики и других влиятельных государств мира.

Степан Демура посоветовал жителям России уже сейчас менять сбережения в рублях на доллары или золото. Данный аналитик является популярным в России, так как в 2008 году предсказал всемирный финансовый кризис. Также он предвидел крах рубля в 2014 году.

Источник: 1rre.ru

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От редакции

В чем вы храните свои сбережения?

Аноним, 11 ноября 2020 17:58
НВР:
В рублях

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