Водителям придется заменить аптечку: новые требования к составу

Придется пополнить аптечку новыми позициями

В новый состав аптечки должны входить как минимум две медицинские нестерильные маски; медицинские перчатки размера не менее M; как минимум одно устройство для проведения искусственного дыхания; жгут; не менее четырех марлевых бинтов размером от 5 м на 10 см, трех бинтов размером от 7 м на 14 см; марлевые стерильные салфетки; лейкопластырь; ножницы; инструкция по оказанию первой помощи и футляр.

«По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Не допускается использование медизделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медизделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями», — говорится в документе.

Источник: Известия