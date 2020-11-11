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Авто / Общество

Водителям придется заменить аптечку: новые требования к составу

14:52 11.11.2020 Фото: pxhere
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Министерство здравоохранения России утвердило новые требовании к комплектации автомобильных аптечек. Соответствующий документ опубликован 10 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

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Придется пополнить аптечку новыми позициями

В новый состав аптечки должны входить как минимум две медицинские нестерильные маски; медицинские перчатки размера не менее M; как минимум одно устройство для проведения искусственного дыхания; жгут; не менее четырех марлевых бинтов размером от 5 м на 10 см, трех бинтов размером от 7 м на 14 см; марлевые стерильные салфетки; лейкопластырь; ножницы; инструкция по оказанию первой помощи и футляр.

«По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Не допускается использование медизделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медизделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями», — говорится в документе.

Источник: Известия

аптечка маски медизделия перчатки
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