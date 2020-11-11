Страшный пожар: всполыхнул дом после взрыва газовых баллонов в Новосибирске

Пожарные МЧС России ликвидировали крупный пожар в частном жилом доме в Новосибирске

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали открытое горение в Ленинском районе города Новосибирск и не позволили перекинуться огню на соседние дома. Пострадавших нет.

Сообщение о возгорании в частном двухэтажном доме по улице Порт-артурский 4-й поступило в 14:02 (вр.местн.). Всего через пять минут первые пожарные расчеты были на месте, где дом был полностью охвачен огнем. Кроме того, была угроза перехода огня на три соседних дома. Силы и средства были стянуты по повышенному рангу. Для координации сил и средств был создан штаб пожаротушения. Хозяева эвакуировались до прибытия пожарной охраны. Ликвидация пожара осложнялась высокой температурой горения, а также нахождением в доме газовых баллонов.

В 15:44 огнеборцы локализовали пожар на площади 250 квадратных метров. В 16:19 открытое горение было ликвидировано. На ликвидацию возгорания задействовано 32 человека и 8 единиц техники. В настоящий момент проводится проливка и разбор завалов. Дознаватели МЧС России установят причины пожара после окончания работ.

Источник: 54.mchs.gov.ru