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Утонули в реке молодожены изображавшие сцену из "Титаника"

15:30 11.11.2020 Фото: © AP Photo / Rafiq Maqbool
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Свадебная церемония должна была пройти 22 ноября.

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Старый мост рухнул в реку в западном штате Махараштра

В Индии жених с невестой трагически погибли во время предсвадебной фотосессии на реке, об этом сообщает местное издание Kaumudi Online.

Инцидент произошел на реке Кавери в окрестностях храмового города Талакаду в штате Карнатака. По данным местной полиции, для проведения фотосессии 28-летний молодой человек и 20-летняя девушка отправились вместе с членами своих семей и фотографом на рыбацких лодках к истоку реки, при этом пара планировала повторить знаменитую сцену из фильма "Титаник" c Кэйт Уинслет и Леонардо ди Каприо.

Из-за сильного потока воды после дождя гребец потерял управление, в результате чего лодка перевернулась. Молодые люди утонули на глазах своих родственников, лодочник сумел спастись.

Свадебная церемония должна была пройти 22 ноября. Местные полицейские занимаются расследованием инцидента.

Источник: keralakaumudi.com

индия титаник утонул
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