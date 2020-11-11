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Террористы выкололи глаза ослушавшейся отца девушке

16:30 11.11.2020 Фото: Mohammad Ismail / Reuters
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Правозащитники указывают на растущую тенденцию к росту насилия в отношении работающих женщин, особенно в общественных местах.

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Террористы выкололи глаза ослушавшейся отца девушке

В Афганистане террористы выкололи глаза девушке, которая ослушалась отца и устроилась на работу против его воли. Об этом сообщает Reuters.

На 33-летнюю Хатеру напали неизвестные около полицейского участка в провинции Газни, где она работала в криминальном отделе. Последнее, что она помнит, — троих мужчин на мотоцикле. Они выстрелили в нее и нанесли удары ножом в глаза. Придя в себя в больнице, Хатера ничего не видела, вокруг была темнота. «Я спросила врачей, почему я ничего не вижу? Мне сказали, что мои глаза еще забинтованы из-за ран. Но в тот момент я уже поняла, что у меня отняли глаза», — рассказала она.

Местные власти и пострадавшая обвиняют в случившемся боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России). По их версии, они совершили нападение на Хатеру по наводке ее отца, категорически возражавшего против ее работы вне дома, несмотря на разрешение мужа. «Талибан» отрицает свою причастность к произошедшему.
Хатера рассказала, что устроилась на работу в полицейский участок три месяца назад, воплотив таким образом свою мечту работать вне дома. По ее словам, по пути на службу она много раз замечала, как за ней следует отец. Девушка уверена, что отец связался с талибами и просил их помешать ей ходить на работу. Она предполагает, что он дал им копию ее удостоверения личности в качестве доказательства того, что она работает в полиции. Кроме того, в день нападения отец звонил ей несколько раз, чтобы узнать о ее местонахождении.

Для Хатеры случившееся обернулось не только потерей зрения, но и потерей мечты построить независимую карьеру. «Я хотела бы проработать в полиции хотя бы еще год. Если бы это случилось со мной после этого, то было бы менее болезненно. Это произошло слишком рано», — сказала девушка.

Правозащитники указывают на растущую тенденцию к росту насилия в отношении работающих женщин, особенно в общественных местах. На это влияют как консервативные социальные нормы, царящие в Афганистане, так и усиление влияния «Талибана». В случае с Хатерой тот факт, что она служила в полиции, также мог разозлить талибов.

В середине августа несколько десятков человек — не менее 40 — стали жертвами взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле. Причиной взрыва стал подорвавший себя террорист-смертник. Пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Нусрат Рахими подтвердил, что случившееся было терактом. Движение «Талибан» (запрещено в России) отвергло свою причастность к произошедшему.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах боевики находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны пытаются найти способы достичь политического компромисса.

глаза террорист
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