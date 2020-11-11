Умоляют отменить удаленку родители московских школьников Собянина и Путина

Они собирают подписи за очное обучение, заявляя, что дистанционное образование создает трудности в усвоении материала. У старшеклассников портятся зрение и осанка, возникает депрессия, а противоковидный смысл такой меры вообще неясен.

Родители столичных школьников просят мэра Москвы и президента отменить удаленку

Возмущение родителей в школьных чатах вышло в офлайн. В разных округах Москвы идет сбор подписей под письмом президенту. Инициатором выступило общественное движение «Родители Москвы». Как ожидается, бумагу передадут главе государства 3 декабря. Аналог этой петиции от родителей старшеклассников депутаты Мосгордумы уже передали мэру Сергею Собянину, передает bfm.ru.

Претензий к удаленке много. Одна из главных — она не может считаться полноценным школьным образованием. По мнению части родителей, сейчас власти пытаются приравнять дистант к очному обучению.

Помимо отсутствия прямого контакта с учителем на дистанционном обучении часто используются не прошедшие госаккредитацию и трудные для восприятия детей материалы и презентации. Комментирует пресс-секретарь движения «Родители Москвы», мама восьмиклассницы Инна Гориславцева:

«Для нас как для родителей очевидно, что очная форма образования, которая предусматривает присутствие ребенка в школе и непосредственный контакт с учителем в рамках школьного пространства, и дистанционная форма с использованием в том числе электронных цифровых платформ между собой абсолютно неравноценны, знак равенства между ними ставить нельзя. Это наше главное беспокойство, что такая перспектива в настоящий момент открыта и все действия, совершаемые Департаментом образования Москвы и различными другими участниками образовательного процесса, свидетельствуют о том, что это наше потенциальное будущее».

Еще один аргумент в пользу возвращения в школы: точной и подробной статистики по заболеваемости детей 11-18 лет (тех, кого в Москве перевели на удаленку) нет. Как и распоряжения главного санитарного врача Москвы с обоснованием необходимости такого карантина.

Более того, ранее Роспотребнадзор говорил, что школы не представляют опасности в смысле заражения и передачи COVID-19. А сам Сергей Собянин уже признал, что ограничение посещаемости образовательных учреждений не дало ощутимого результата.

Сегодня в одной семье часто бывает такая картина: младший ребенок ходит в детский сад, старший — в колледж или вуз, а средний сидит на удаленке. В целом риск заражения в одной семье не снижается. В городе нет режима повышенной готовности. Работают спортклубы, бары и рестораны. И старшие классы в платных частных школах учатся в очном режиме. Тогда на каком основании часть детей, получающих гособразование, вынуждена делать это в онлайн-режиме, задает вопрос депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

— Очевидно, что вред от дистанта большой. Это потерянное здоровье, прежде всего по зрению, по осанке, сколиозы начинаются. Дайте нам информацию, давайте вместе подумаем, как жить дальше.

— Ваш запрос заключался в том, чтобы тоже понять мотивированность этих шагов?

— Да, и если мэрия не сможет привести каких-то аргументов «за», то с учетом очевидной для очень многих родителей вредности дистанта мы будем настаивать на его прекращении. Дистанционное обучение — это совершенно отдельная тема, она требует отдельных методик, которые надо разрабатывать и апробировать. То, что происходит сейчас, — это, по сути, тот же самый урок, только через камеру. Но это не работает как надо, так нельзя.

Московские старшеклассники не ходят в школу с 5 октября. Режим удаленки постоянно продлевается. Хотя среди и родителей, и педагогов немало тех, кого такой формат учебы совершенно устраивает. Мнение учителя физики Дмитрия Мартыненко:

«Я не просто свои усилия прикладываю, я считаю, что прикладываю их на том достаточном уровне, чтобы действительно это заочное дистанционное образование было таким же, как очное. У нас в физике это проще, может быть, в каких-то гуманитарных предметах сложнее, там больше важно взаимодействие именно с преподавателем, очное общение».