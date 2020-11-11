Идею продлить новогодние каникулы до конца января 2021 объяснили "Коммунисты России"

За две недели, возможно, подоспеет вакцина от коронавируса. Впрочем сомневающиеся задают вопрос: кто будет оплачивать вынужденный отпуск.

Коммунисты объяснили идею продления новогодних праздников на две недели

Коммунисты, как известно, всегда учитывали чаяния народа и выступали их активными защитниками. Это отмечается и сегодня, когда страна стоит на пороге 2-й волны коронавируса. Так, партия «Коммунисты России» обратилась в правительство с письмом, в котором предложила продлить новогодние каникулы на две недели, аж до 24 января включительно.

Как известно, новогодние праздники у нас традиционно установлены с 1 по 10 января. Это, так сказать, в обычном режиме, когда в мире вообще, а в России, в частности, не было никакого ковида.

Сейчас, когда он есть и расширяется, логично предположить, что самый суровый зимний месяц январь может дополнительно уложить на больничные койки тысячи россиян. Не лучше ли переждать эти невзгоды дома, заточившись в своих квартирах?

Согласитесь, что какая-то логика в этом есть. Тем более, что к самоизоляции нашему брату не привыкать.

Подробный комментарий к письму в федеральное правительство (его специальным нарочным отправили сегодня, 11 ноября) дал МК высокопоставленный партийный функционер из «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

- Ваша трогательная забота о простом народе радует. Все-таки, вместо 10 январских дней мы сможем погулять почти целый месяц!

- Наша инициатива связана не с тем, чтобы страна «гуляла». Все мы видим кривую коронавируса, которая каждый день ползет вверх и уже побила весенние «рекорды» по распространению заболевания. Что-то нужно делать, чтобы выиграть время. И чтобы наша промышленность успела подготовить вакцину, чтобы ее получило население. К сожалению, скорость распространения коронавируса выше, чем скорость подготовки лекарства.

- Но как быть с оплатой такого отпуска?

- По бюджетникам вопросов нет, схема отработана еще в весенний карантин. Им оплачивали без проблем. В своем письме мы просим власти оперативно разработать эффективный механизм оплаты тем, кто работает вне бюджетной сферы, чтобы материальное положение семей не успело пошатнуться.

Какого-то другого выхода из создавшейся ситуации мы не видим. Необходимо снизить контакты между людьми, чтобы вакцина успела подойти раньше, чем мы выйдем на плато по коронавирусу. Да, постоянно звучат заверения, что локдауна правительство не допустит. Но все это – слова. А эпидемическая ситуация продолжает ухудшаться, кривая ползет вверх – особенно в крупных городах. Если у Кабмина имеются какие-то другие варианты – пускай об этом скажут.

Как партия мы вправе обращаться с инициативами в кабинет министров.

Скажу больше: после снятия весенних ограничений, страна все лето вкалывала так, что никто не уходил в отпуск и никуда не ездил. Да и денег-то у населения не было. Дополнительные две недели к новогодним праздникам дадут нашим согражданам возможность отдохнуть, набраться сил, побыть в кругу семьи. И, будем надеяться, избежать заболевания.