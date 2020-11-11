Сменил главу ФАС российский премьер на человека из Питера

Шаскольский, Артемьев и Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сменил главу Федеральной антимонопольной службы. Он предложил Игорю Артемьеву, возглавлявшему ведомство 16 лет, пост помощника председателя правительства, а руководить ведомством предложил Максиму Шаскольскому, ранее занимавшему должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте правительства 11 ноября.

"Хочу сказать самые добрые слова и коллективу Федеральной антимонопольной службы и вам лично за многолетнюю профессиональную работу, а также предложить вам пост помощника председателя правительства, - обратился глава кабинета министров к Артемьеву на встрече в среду. - Надеюсь, что мы также плодотворно с учетом вашего опыта будем работать над задачами по достижению национальных целей, которые поставил президент".

Артемьев согласился заниматься новой работой "с удовольствием". "Огромное спасибо за доверие и прежнее, и настоящее. Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься", - ответил Артемьев.

Документ о назначении Артемьева помощником председателя правительства уже подписан, этим же распоряжением Мишустин освободил его от должности главы ФАС.

Премьер-министр поблагодарил Артемьева за многолетнюю работу, "в том числе, больше 16 лет на посту руководителя Федеральной антимонопольной службы". По его оценке, за это время очень много было сделано, много реформ произошло - "и борьба с картелями, и совершенствование механизмов государственных закупок, опрозрачивание этих механизмов, создание портального решения реализации федерального государственного имущества". "Все это вехи работы Федеральной антимонопольной службы, и, что очень важно на сегодняшний день, нашу Федеральную антимонопольную службу уважают во всем мире, она известна", - подчеркнул председатель правительства.

Шаскольский принял предложение стать новым главой ФАС. "Спасибо большое, Михаил Владимирович", - сказал он в ответ на предложение Мишустина.

Он отметил, что ФАС будет серьезно работать над ростом ВВП страны, а также содействовать увеличению благосостояния граждан. "Здесь и предложение внедрения эталонных затрат при установлении тарифов, и повышение конкуренции, совершенствование 44 (закон о госзакупках) и 223-ФЗ (закон о закупках госкомпаний). Эту работу будем проводить" - отметил он.

Мишустин пожелал Шаскольскому удачи на новом для него посту. "Я хочу также пожелать вам удачи на работе руководителя Федеральной антимонопольной службы и надеюсь, что все задачи, которые перед ведомством стоят, будут эффективно выполнены", - сказал премьер.

Мишустин считает, что новому главе ФАС нужно иметь в виду насущные проблемы россиян. Премьер посоветовал Шаскольскому обратить особое внимание на цены на коммунальные услуги, медикаменты, продукты питания. "ФАС является таким барометром настроений людей, - заметил Мишустин. - Мне кажется, что очень важно, чтобы мы с вами объясняли людям причину ценообразования, тарифов и, конечно, добивались справедливости в этой части".

Еще одной важной задачей Шаскольского глава российского кабмина считает ликвидацию перекрестного субсидирования тарифов в энергетике. "Мне кажется, что эта важнейшая задача должна решаться совместно с курирующими вице-премьерами, с губернаторами", - добавил он.

Крайне важно не забывать также о регулировании на рынке цифровых технологий, подчеркнул Мишустин. По его словам, цифровые платформы занимают серьезное место в обороте товаров и услуг. "Крайне важно работать на этом рынке. И заниматься цифровизацией ФАС", - отметил премьер.