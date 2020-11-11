11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Два метра берега Бердской косы ушли в пропасть за пару месяцев

22:16 11.11.2020
2 0

Если там не укреплять берег, то от Косы останется песок.

В рубрику "Сообщи свою новость" Иван:
- Здравствуйте, сегодня был на Косе - с той стороны, где какой-то причал, на этой стороне, откуда можно увидеть остров Тань-Вань. И что я увидел: берег очень сильно обвалился. Последний раз я там был, точно не помню, летом или осенью. Короче, берега обвалились, деревья тоже обвалились, тропинка, по которой ходили обвалилась, и уже там протаптывают новою тропу по акациям, которые растут по склону. За каких-то несколько месяцев, два метра берега ушло в пропасть. Если там не укреплять берег, то от Косы останется песок.

берег обвалился причал пропасть тропинка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все бердское побережье укреплять надо?

Иван, 11 ноября 2020 22:26
Летом там стояли автомобили, палатки, а на следующий год видимо уже не заедут. В 2019 там лежало упавшее дерево с берега в воде, а весной 2020 его убрал трактор и за одно другие бревна, а тут уж что то совсем берега посыпались.
Аноним, 11 ноября 2020 22:30
Береговое укрепление если кто не знает - то просто наваленные камни.
В Сосновке берег укрепили камнями, а в Бердске что то не судьба.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскШквалистый ветер и мокрый снег накрыли Бердск. МЧС предупреждает об опасности
22:30 11-11-2020
Шквалистый ветер и мокрый снег накрыли Бердск. МЧС предупреждает об опасности
Мужчин какого знака зодиака может чужая женщина спокойно увести из семьи. Таких неверных нашлось 5
22:20 11-11-2020
Мужчин какого знака зодиака может чужая женщина спокойно увести из семьи. Таких неверных нашлось 5
Два метра берега Бердской косы ушли в пропасть за пару месяцев 2
22:16 11-11-2020
Два метра берега Бердской косы ушли в пропасть за пару месяцев
Новые ограничения введут в Москве через 2-3 недели, пообещал Собянин
21:57 11-11-2020
Новые ограничения введут в Москве через 2-3 недели, пообещал Собянин
Выплаты, пособия и материальная помощь для многодетных семей в 2021 году
21:47 11-11-2020
Выплаты, пособия и материальная помощь для многодетных семей в 2021 году
Устроившего кровавую бойню на аэродроме срочника арестовали в Воронеже
21:43 11-11-2020
Устроившего кровавую бойню на аэродроме срочника арестовали в Воронеже
Ученые назвали основную причину депрессии у пожилых людей
21:40 11-11-2020
Ученые назвали основную причину депрессии у пожилых людей
Какие продукты повышают холестерин? Сколько можно съедать сала в день?
21:20 11-11-2020
Какие продукты повышают холестерин? Сколько можно съедать сала в день?
От Травникова требует скорректировать ограничения для шоу-бизнеса омбудсмен Титов
21:15 11-11-2020
От Травникова требует скорректировать ограничения для шоу-бизнеса омбудсмен Титов
Выстрелил в лицо жене и зарубил ее топором прямо в торговом центре
20:59 11-11-2020
Выстрелил в лицо жене и зарубил ее топором прямо в торговом центре