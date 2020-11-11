Два метра берега Бердской косы ушли в пропасть за пару месяцев

В рубрику "Сообщи свою новость" Иван:

- Здравствуйте, сегодня был на Косе - с той стороны, где какой-то причал, на этой стороне, откуда можно увидеть остров Тань-Вань. И что я увидел: берег очень сильно обвалился. Последний раз я там был, точно не помню, летом или осенью. Короче, берега обвалились, деревья тоже обвалились, тропинка, по которой ходили обвалилась, и уже там протаптывают новою тропу по акациям, которые растут по склону. За каких-то несколько месяцев, два метра берега ушло в пропасть. Если там не укреплять берег, то от Косы останется песок.