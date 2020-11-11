В рубрику "Сообщи свою новость" Иван:
- Здравствуйте, сегодня был на Косе - с той стороны, где какой-то причал, на этой стороне, откуда можно увидеть остров Тань-Вань. И что я увидел: берег очень сильно обвалился. Последний раз я там был, точно не помню, летом или осенью. Короче, берега обвалились, деревья тоже обвалились, тропинка, по которой ходили обвалилась, и уже там протаптывают новою тропу по акациям, которые растут по склону. За каких-то несколько месяцев, два метра берега ушло в пропасть. Если там не укреплять берег, то от Косы останется песок.
Два метра берега Бердской косы ушли в пропасть за пару месяцев
Если там не укреплять берег, то от Косы останется песок.
В рубрику "Сообщи свою новость" Иван:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Все бердское побережье укреплять надо?
БердскШквалистый ветер и мокрый снег накрыли Бердск. МЧС предупреждает об опасности
22:30 11-11-2020
Мужчин какого знака зодиака может чужая женщина спокойно увести из семьи. Таких неверных нашлось 5
22:20 11-11-2020
Два метра берега Бердской косы ушли в пропасть за пару месяцев 2
22:16 11-11-2020
Новые ограничения введут в Москве через 2-3 недели, пообещал Собянин
21:57 11-11-2020
Ученые назвали основную причину депрессии у пожилых людей
21:40 11-11-2020
Выстрелил в лицо жене и зарубил ее топором прямо в торговом центре
20:59 11-11-2020
В Сосновке берег укрепили камнями, а в Бердске что то не судьба.