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Дефицитный антибиотик в 10 раз дороже, чем в Москве, продается в Бердке

22:50 11.11.2020
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Порадоваться за появление лекарства и за хорошую прибыль фармацевтов? Люди, безусловно, приобретут - все в панике, жить хотят.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Денис:
-В Бердской аптеке появился дефицитный нынче антибиотик цефтриаксон производства г.Новосибирск по завышенной в 10 раз цене. Цефтриаксон. Это название стало знакомо многим нашим согражданам в осенние месяцы. По назначению врача больные лёгочными инфекциями пытаются безуспешно найти его. В последнее время поиск в аптеках Сибирского и Уральского регионов  показывает полное отсутствие оного. Лишь на днях поиск стал выдавать возможность приобрести в Москве и Петербурге по обычной цене 23-30 рублей за ампулу. У нас пока ничего. Но свершилось чудо! В Новосибирске стали производить препарат под торговой маркой "Цефтриабол", который и есть тот самый цефтриаксон. И партия этого препарата поступила в аптеку по адресу... Лекарство молниеносно раскупается. Но какова цена? 287 рублей за ампулу! Лекарство свежеупаковано - 24.10.20г. Вопрос - когда освоила означенная на упаковке организация выпуск данного лекарства? По какой цене отпускает аптекам? Новосибирцам порадоваться за появление лекарства и за хорошую прибыль фармацевтов? Люди, безусловно, приобретут - все в панике, жить хотят. Москва и Питер могут купить то же самое в 10 раз дешевле.

антибиотик аптека лекарства фармацевт
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От редакции

Спрос всегда порождает дорогое предложение?

Анна, 11 ноября 2020 23:33
Хотелось бы вернуться в те времена, когда просто он бы сказал: "Расстрелять!" А в наше время просто у НЕГО бояре плохие.
Аноним, 12 ноября 2020 00:11
А адрес надо было назвать и какая аптека уж не муниципальная ли, тогда и удивляться нечему,выручка такой аптеки повышает доход города.

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