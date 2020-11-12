11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Спасеает ли чеснок и лук от ноябрьских соплей и чиха?

06:00 12.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Какого-то специального продукта — волшебной пилюли, способной усилить иммунитет, не существует. Иммунитет складывается из множества факторов, один из них — здоровое разнообразное питание.

% name% title
В Роспотребнадзоре развеяли миф о чесноке и луке

Резкое укрепление иммунитета с помощью лимона, чеснока, лука или аскорбиновой кислоты — это миф, в общий рацион продукты стоит включать, но риск заражения инфекциями они не снижают, заявила РИА Новости консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
"Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет", — сказала Провоторова.

Она отметила, что какого-то специального продукта — волшебной пилюли, способной усилить иммунитет, не существует. Иммунитет складывается из множества факторов, один из них — здоровое разнообразное питание. В рационе должно быть достаточное количество белков, получаемых из мясных и молочных продуктов, необходимое количество витаминов и микроэлементов, которые есть в свежих овощах, фруктах и зелени, подчеркнула Провоторова.

По ее словам, еще один популярный миф — необходимость в сезон простуд аскорбиновой кислоты, в виде лимонов, грейпфрутов, апельсинов.

"Как показали исследования, аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования", — пояснила Провоторова.
Она подчеркнула, что назначать любые витаминные комплексы должен только врач, самостоятельно человек не может знать, каких витаминов достаточно, а каких нет. При их назначении самому себе пациент может получить неблагоприятную реакцию — гипервитаминоз, поэтому сначала нужно сдать анализы и определить есть ли дефицит витаминов, добавила эксперт.
При этом, подчеркнула собеседница агентства, нет необходимости в приеме каких-то специальных витаминов, если человек придерживается сбалансированного питания.

Источник: РИА Новости

витамины иммунитет миф овощи фрукты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чем вы укреплятете иммунитет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧем удивит погода в Бердске 12 ноября: ждать дождь?
06:30 12-11-2020
Чем удивит погода в Бердске 12 ноября: ждать дождь?
Спасеает ли чеснок и лук от ноябрьских соплей и чиха?
06:00 12-11-2020
Спасеает ли чеснок и лук от ноябрьских соплей и чиха?
Солить капусту в ноябре: 10 очень удачных дат для квашения капусты по лунному каленадрю в ноябре 2020
05:00 12-11-2020
Солить капусту в ноябре: 10 очень удачных дат для квашения капусты по лунному каленадрю в ноябре 2020
Снизят ли работнику зарплату на удалёнке? И что значит "простой по вине сторон"
04:00 12-11-2020
Снизят ли работнику зарплату на удалёнке? И что значит
Как удачно выйти замуж. Точный совет эксперта для девушек-жертв психологии
03:00 12-11-2020
Как удачно выйти замуж. Точный совет эксперта для девушек-жертв психологии
Какие вузы Москвы перешли на дистанционное обучение до 15 января 2021 года из-за коронавируса
02:00 12-11-2020
Какие вузы Москвы перешли на дистанционное обучение до 15 января 2021 года из-за коронавируса
55-летнюю Таисию Повалий не узнали на новых снимках. Так молода!
01:00 12-11-2020
55-летнюю Таисию Повалий не узнали на новых снимках. Так молода!
Гороскоп и прогноз на 2021 год: все для знака зодиака Рак
00:30 12-11-2020
Гороскоп и прогноз на 2021 год: все для знака зодиака Рак
Какое каре останется модным трендом в 2021 году
23:40 11-11-2020
Какое каре останется модным трендом в 2021 году
Эти 3 знака зодиака волки-одиночки и живут по волчьим законам, поэтому их невозможно приручить
23:20 11-11-2020
Эти 3 знака зодиака волки-одиночки и живут по волчьим законам, поэтому их невозможно приручить