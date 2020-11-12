Какие вузы Москвы перешли на дистанционное обучение до 15 января 2021 года из-за коронавируса

Уже с 13 ноября в российской столице вступает в силу новое постановление городской администрации

Объявление о том, что образовательные учреждения Москвы до 15 января 2021 года перешли на дистанционное обучение, не стало особенной новостью, но вот какие именно вузы столицы отошли от очного формата из-за коронавируса – поняли далеко не все. Городские власти отдельно предупредили студентов из московских колледжей, на которых распространяется идентичное правило.

Какие вузы будут осуществлять обучение удаленно до 15 января 2021 года

Уже с 13 ноября в российской столице вступает в силу новое постановление городской администрации. Оно обязывает перевести всех студентов из высших учебных заведений и колледжей на дистанционное обучение. Если до нового приказа администрации учебных заведений самостоятельно решали, какие занятия проводить очно, а какие — в режиме онлайн, то теперь правило коснется гораздо большего количества людей.

Сработала команда Сергея Собянина и на опережение. Студентам массово заблокируют транспортные карточки, предусматривающие возможность оплачивать проезд в общественном транспорте по льготной цене. Сделано это было для того, чтобы сократить количество перемещений молодежи в городской черте. Подобная мера является вынужденным инструментом борьбы с заражениями от бессимптомных больных, которые сами часто не в курсе, что являются переносчиками опасной инфекции.

В тексте распоряжения сказано, что городские вузы и колледжи отправляются на дистанционку. То же самое рекомендуется сделать администрациям федеральным, частным высшим образовательным учреждениям и колледжам. Всем тем, кто остается дома, настоятельно советуют ограничить выход на улицу, и без острой надобности не планировать поездки по городу.

Дистанционное обучение для школьников столицы

Со школами дела в столице обстоят проще, там как детей еще на заре второй волны коронавируса сразу же перевели на дистанционку. Речь идет об учениках 6-11 классов. Власти посчитали, что такие дети уже достаточно взрослые, чтобы осилить подачу материала посредством виртуальных уроков. Родители же продолжают жаловаться на качество подачи информации в таком виде, но ради санитарной безопасности никто ничего отменять не планирует.

Ученики младших классов продолжают посещать школы, в то время как школьники среднего и старшего звена находятся на удаленке вплоть до 22 ноября.

Ужесточения добрались и до различных развлекательных заведений. Особенно сложно приходится любителям потанцевать всю ночь напролет, так как для похода в клуб потребуется предварительно провести регистрацию посредством мобильного телефона. Сделать это можно одним из 2 способов:

использовать QR-код;

отправить смс-сообщение на номер 7377.

В случае со специальными кодами нужно быть готовым к тому, что система работает только в 500 заведениях. В дальнейшем не исключается вероятность того, что QR-код доберется до салонов красоты и подобных учреждений, а также станет доступной для непродовольственных магазинов.

Реакция жителей Москвы на нововведения из-за коронавируса

Бизнесмены не против расширения действия системы QR, о чем сообщил Булат Шакиров в качестве президента союза торговых центров. Предприниматель считает, что правительственные решения в рамках стабилизации эпидемиологической ситуации будут поддержаны бизнесом, но только в случае, если речь не зайдет о полном закрытии ТЦ.

Экономисты уже давно предупреждали о том, что еще одного жесткого ограничения с полным закрытием бизнес попросту не вынесет. Предприниматели и так потеряли значительную долю прибыли, не говоря уже о том, сколько точек пришлось закрыть еще во время первой волны коронавируса.

Источник: 1rre.ru