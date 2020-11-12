Кому из студентов увеличат стипендию до величины прожиточного минимума с 1 января 2020

Индексация для студентов в России составит 3,7%. Об этом идет речь в проекте бюджета, рассчитанного до 2023 года. Причем в последующие 2 года повышение составит 4%.

Программа повышения в общей сложности рассчитана на 3 года

Уже с 1 января 2021 года студентам увеличат стипендию до величины прожиточного минимума. Такой шаг позволит улучшить благосостояние молодежи, которая прикладывает максимум усилий для обучения и нуждается в стабильной материальной поддержке от государства. Программа повышения в общей сложности рассчитана на 3 года.

Повышение стипендии до величины прожиточного минимума

Индексация для студентов в России составит 3,7%. Об этом идет речь в проекте бюджета, рассчитанного до 2023 года. Причем в последующие 2 года повышение составит 4%. Кроме непосредственно студентов, на увеличенное начисление смогут претендовать и другие представители образовательной среды, среди которых:

аспиранты;

интерны;

докторанты;

ординаторы.

Еще в январе группа инициативно настроенных политиков из партии «Справедливая Россия» отправила на рассмотрение в Государственную думу проект закона касательно улучшения финансирования студенчества страны. В тексте документа речь шла о повышении студенческих стипендий до показателя прожиточного минимума, который на официальных началах был утвержден в конкретном регионе.

Практически сразу, уже в феврале, журналистам удалось разузнать, что в комитете Совета Федерации положительно рассмотрели готовящееся для реализации новшества. Специалисты из СФ готовы были не просто дотянуть уровень стипендии до прожиточной минималки, но и поспособствовать тому, чтобы поддержать ряд других инициатив, рассчитанных на улучшение положения студентов из разных субъектов Российской Федерации. Сложность заключалась в том, что по некоторым пунктам требовалось провести более тщательную доработку.

Основания для увеличения стипендий студентам с 1 января

В Общественной палате вспомнили о призыве президента в рамках послания Федеральному собранию. В своем выступлении Владимир Путин затрагивал вопросы внедрения в Конституцию ряда принципов, позволяющих формировать социальные гарантии. Туда, помимо зарплат и пенсий, вписали и показатели по студенческим стандартным стипендиям.

Если пенсии и заработная плата населения не должны оказываться ниже минималки, то логично было бы сделать то же самое и для студентов, получающих стипендию.

Для многих граждан, которые получают образование, именно стипендия от государства представляет собой единственный источник финансирования. Без этих денег лицо не сможет оплачивать текущие траты на общежитие, продукты и материалы для обучения.

В Министерстве науки сделали акцент на том, что при рассмотрении размера академической стипендии понижать ее до планки менее 1,484 рубля не стоит. В ведомстве также обозначили, что усредненный показатель пособия для студенчества составляет около 3,139 рубля.

Региональные решения в пользу получающих стипендии студентов

Отдельного внимания заслуживают ситуации, когда региональные власти сами проявляют инициативу на этом поприще. В Магаданской области губернатор подписал постановление о повышении суммы стипендий тем студентам, которые учатся очно. Касается новшество тех, кто проходит обучение в рамках программы среднего профобразования.

Стипендиальную планку решено было поднять до региональной минималки.

Деньги будут переводить тем студентам, которые смогли пройти итоговую аттестацию с отметками «отлично» и «хорошо». Увеличение предусматривает равнение на 19,7 тыс. рублей.

Чтобы реализовать программу, из областного бюджета направят 52,6 млн рублей, а в 2021 году сумма возрастет до 187 млн рублей. По предварительным данным, на академическую стипендию смогут претендовать в общей сложности около 800 студентов.

Источник: 1rre.ru