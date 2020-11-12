Когда большой церковный праздник - день Архангела Михаила в ноябре 2020?

Михайлов день 2020: традиции и приметы праздника, о чем молятся. Чем велик праздник?

К Архангелу Михаилу было принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов

Православная церковь 21 ноября отмечает Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, который в народе называют просто - Михайлов день.

В святом писании Архангел Михаил именуется "вождем воинства Господня", поэтому по церковному его именуют "архистратиг", то есть, старший воин, вождь. Его считают покровителем и соратником христиан, выступающих против сил зла.

На иконах Михаил изображается с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола. Его считали покровителем воинов, которым он помогал в сражении, укрепляя боевой дух.

К Архангелу Михаилу было принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связно с почитанием архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.

Традиции и приметы

День Архангела Михаила — праздник светлый и веселый, когда нельзя ссориться и ругаться. Традиционно, к этому дню завершаются все сельскохозяйственные работы, и начинается народное гуляние с песнями и плясками.

Люди пировали в течение недели — на столах обязательно должно было присутствовать домашнее пиво, жареное мясо, мед и пироги. Поэтому к празднику готовились загодя.

В этот день нельзя было выполнять серьезную работу — рубить топором, резать ножом, чтобы не разгневать святого Михаила, и чтобы он не срывал крыши с домов.

В этот день задабривался дворовой — младший брат домового. Считается, что если его не ублажить, то он покинет двор, а его место займет беда. Для этого необходимо было прочитать заговор, принести ужин в хлев и провести дегтярную полосу во дворе — границу для дворового.

В народе этот день называли еще "Михайловские грязи", так как часто в этот период наблюдалась оттепель, а значит, дороги становились непролазными. Крестьяне говорили: "Михайло путь порушил". Также нередки были и михайловские заморозки. Тогда об этом дне говорили: "Михайло мосты мостит".

Также считалось, что на Михаила медведи отправляются в зимнюю спячку, поэтому день был связан с началом зимы. По погоде в этот день судили о будущей зиме.

Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.

О чем молятся

Православный праздник Архангела Михаила считается особым днем — в этот день все верующие молятся об укреплении сил, о помощи в физическом исцелении, избавлении от скорбей и бед. Люди просят о спасении и сохранении государства.

В народе почитают Архангела Михаила защитника всех православных христиан от видимых и невидимых врагов и злых духов, как помощника в печали и хранителя спящего человека.

Молитва

О, Великий Господний Архангел Михаил, Архистратиг Небесных Сил и Горних Воинств, защити мой Дух, Душу и Тело в день сегодняшний от силы, направленной извне и противящийся исполнению Божией Воли в Присутствии моём, от силы супротивной во мне самом (самой), Мечом Пылающим Тысячи Солнц из Любви к моей Бессмертной Сущности пронзи все, что не от света, и заключи в места уготованные. Аминь.

Источник: sputnik-georgia.ru