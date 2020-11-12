Огромная пробка: вытянулись в ряд от кольца вокзала до выезда из Бердска автомобилисты утром 12 ноября

08:26 12.11.2020 Фото: Яндекс карты 1

Почему образовался затор, пока непонятно. Аварии на дороге замечено не было.

Пробка Вытянулись в огромную пробку автомобилисты около 8 утра, 12 ноября. Пробка тянется от ул. Вокзальной, 26 до самого выезда из города. Согласно карте "Яндекс", ДТП не произошло. Ремонтные работы замечены не были.

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