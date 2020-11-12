Нет денег на адвокатов у арестованного в Берлине музыканта Казначеева. Как его допрашивали?

Тюрьма Моабит в Берлине

Российский музыкант Денис Казначеев, арестованный в Берлине по запросу США на экстрадицию и позже освобожденный под залог, в обращении в российское отделение Международного комитета защиты прав человека заявил, что в Германии его вынудили дать первые показания без адвоката, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

"Меня уложили на пол, приставив к голове пистолет, и надели наручники. Затем отвезли в отделение полиции. Там меня поставили перед выбором: либо я прямо сейчас иду без адвоката на допрос к американским агентам и после, возможно, возвращаюсь домой, либо остаюсь в отделении до ближайшего рабочего дня и жду первого доступного адвоката. Это была пятница, а ближайший понедельник был нерабочим. Будучи в полной уверенности, что мой арест - чудовищная ошибка, я согласился пойти на допрос без адвоката. Его проводили два американских агента, два немецких и переводчица, которая очень плохо говорила по-русски. Допрос длился три часа", - сообщается в письме Казначеева.

Музыкант в обращении также рассказывает, что суд, где ему предъявили обвинение, был "пятиминутный", после чего Казначеев провел месяц и 17 дней под арестом "по соседству с бандитами со всего света".



Сейчас в ожидании решения вопроса об экстрадиции в США российский музыкант должен отмечаться в полиции три раза в неделю, не может покидать Берлин, не должен нарушать условия освобождения под залог. Кроме того, у музыканта накопились долги, которые он не в состоянии выплатить, так как не имеет возможности работать.

"Мы с коллегами из Международного комитета защиты прав человека знакомы с ситуацией Дениса и буквально в среду во время онлайн заседания рабочей группы "Гражданское общество" форума "Петербургский диалог" я рассказал о многочисленных нарушениях его прав общественникам, правозащитникам и депутатам России и Германии. В свою очередь совместно с членом СПЧ при президенте РФ Евой Меркачевой мы договорились подготовить обращения в Фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, и консультативные советы МВД и Минюста Германии, чтобы оказать ему всяческую помощь, а также договориться о сотрудничестве по вопросам защиты прав граждан России и Германии", - пояснил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Полиция Берлина задержала уроженца кемеровского Таштагола Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест.

Казначеева освободили под залог 15 июля.

Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic.

Источник: РИА Новости