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Арестовали на 10 суток водителя «фургаломобиля» за «экстремистский» ароматизатор

14:00 12.11.2020 Фото: @starfood_russia_khv/Instagram
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Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля.

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Фургаломобиль

Первореченский районный суд Владивостока назначил 10 суток административного ареста водителю так называемого "фургаломобиля" Ростиславу Смоленскому за демонстрирование запрещенной символики, сообщила РИА Новости помощник председателя суда Александра Чухиль.

В июле водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку обвиняемого в убийствах экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, в Хабаровске был арестован на восемь суток. В соцсетях этот автомобиль после несогласованных акций начали называть "фургаломобиль".
"Накануне судья вынес постановление, которым признал (Смоленского) виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций") и назначил ему административный арест сроком на 10 суток. Срок отбытия исчислять с 00.10 11 ноября", - сказала собеседница.

Она отметил, что есть 10 суток на обжалование решения в Приморском краевом суде. "Сведений об обжаловании пока нет", - добавила Чухиль.
В Приморском краевом суде РИА Новости также сообщили, что жалоба по решению в отношении Смоленского не поступала.
Защитник Смоленского Дмитрий Зубарев сообщил журналистам, что на его подзащитного был составлен административный протокол из-за висящего в салоне автомобиля ароматизатора воздуха с изображением, схожим с символикой одной из запрещенных в РФ экстремистских организаций. Защитник отметил, что в четверг планируется подать жалобу в Приморский краевой суд, а если он оставит в силе решение районного суда, то защита намерена обратиться в ЕСПЧ. Ряд Telegram-каналов сообщает, что Смоленский во Владивостоке участвовал в сборе подписей в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. Они начались после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Басманный суд продлил срок его ареста до 9 декабря.

Источник: РИА Новости

арест протесты силовое подавление хабаровск Сергей Фургал
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