Сели на телефон и развозят врачей по больным коронавирусом 6 волонтеров в Бердске. Кто дал деньги на бензин и на маски?

Об этом на сессии совета депутатов рассказал спикер горсовета Владимир Голубев 12 ноября. Волонтеры работают непосредственно в больницах и помогают выезжать к пациентам.

О волонтерах в пандемию рассказал спикер горсовета Бердска Голубев

Вышли на подмогу врачам волонтеры в Бердске. 4 человека - это 2 молодых человека и 2 девушки - они работают непосредственно в больницах. Об этом на сессии совета депутатов рассказал спикер горсовета Владимир Голубев 12 ноября. Также от Молодой гвардии помогают еще 2 человека. Половина из них на машинах.

- Мы от Единой России решили им помочь и предоставили ГСМ. Надеемся, что это будет посильной помощью врачам. И это не разовая акция, будем помогать и дальше, - отметил Голубев.

Также бердские депутаты от ЕР помогают не только деньгами на бензин, но на средства защиты волонтерам, на бумагу врачам.

Автор видео Романцова