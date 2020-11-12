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Сели на телефон и развозят врачей по больным коронавирусом 6 волонтеров в Бердске. Кто дал деньги на бензин и на маски?

11:35 12.11.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Об этом на сессии совета депутатов рассказал спикер горсовета Владимир Голубев 12 ноября. Волонтеры работают непосредственно в больницах и помогают выезжать к пациентам.

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О волонтерах в пандемию рассказал спикер горсовета Бердска Голубев

Вышли на подмогу врачам волонтеры в Бердске. 4 человека - это 2 молодых человека и 2 девушки - они работают непосредственно в больницах. Об этом на сессии совета депутатов рассказал спикер горсовета Владимир Голубев 12 ноября. Также от Молодой гвардии помогают еще 2 человека. Половина из них на машинах.

- Мы от Единой России решили им помочь и предоставили ГСМ. Надеемся, что это будет посильной помощью врачам. И это не разовая акция, будем помогать и дальше, - отметил Голубев.

Также бердские депутаты от ЕР помогают не только деньгами на бензин, но на средства защиты волонтерам, на бумагу врачам.

Автор видео Романцова

бюджет волонтеры пандемия сессия сессия совета депутатов Бердска совет депутатов Владимир Голубев "Единая Россия"
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От редакции

Рискованное дело волонтерство сейчас?

Аноним, 12 ноября 2020 11:40
Что за бред, о каких волонтёрах может идти речь, когда государство на эти дела выделяет миллиарды постоянно? Где деньги Зин?
Житель Бердска, 12 ноября 2020 11:51
Когда же до нашей семьи врач доедет? С 6 числа каждый день вызываем! Бесполезно дождаться помощи от нашей медицины.
Аноним, 12 ноября 2020 11:58
Очень.Но есть люди,хотят помочь в трудную минуту. Вчера похоронили подполковника военной авиации. 63 года. Сгорел за неделю в нашей больнице. Возили с реанимации на Поповку туда -сюда. Врача не могли дождаться,только звонок в МИНЗДРАВ и приехали,но уже поздно.Кислород 65. Светлая ПАМЯТЬ Валерию.

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