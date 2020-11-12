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В убийстве осужденного в колонии заинтересовалась прокуратура Новосибирской области

13:17 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Результаты расследования уголовного дела и прокурорской проверки взяты исполняющим обязанности прокурора Новосибирской области Борисом Крыловым на личный контроль.

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Прокуратура проводит проверку в связи с убийством в исправительной колонии

В связи с обнаружением 11 ноября т.г. в колонии особого режима (ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области в селе Раисино Убинского района) трупа 39-летнего осужденного прокуратура Новосибирской области проводит выездную проверку

На место происшествия выехал Куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и прокурор Убинского района.

Сотрудники прокуратуры на месте происшествия организовали работу следственно-оперативной группы из сотрудников следственного управления СКР и главного управления МВД России по Новосибирской области. Проведен осмотр места происшествия, трупа, освидетельствование осужденных, изъяты образцы одежды, крови.

Старший следователь Барабинского межрайонного следственного отдела регионального СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время прокуратура проводит в исправительной колонии комплексную проверку деятельности учреждения, в т.ч. оценивает вопросы соблюдения законодательства об обеспечении режима и надзора, а также исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Сотрудник облпрокуратуры проводит обход учреждения, осуществляет прием осужденных.

Результаты расследования уголовного дела и прокурорской проверки взяты исполняющим обязанности прокурора Новосибирской области Борисом Крыловым на личный контроль.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

колония тюрьма убийство
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