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Какой срок получил убивший 14-летнюю девочку педофил с расстройством психики, сообщил суд

19:48 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Судом также удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании в счет возмещения морального вреда 1 млн рублей. Кроме того, ему назначено принудительное лечение.

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Житель Челябинской области получил срок за убийство девочки

Суд приговорил к 21 году лишения свободы с отбыванием части наказания в тюрьме, а части – в колонии особого режима жителя Челябинской области, обвиняемого в убийстве и попытке изнасилования 14-летней девочки, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 24 июля 2017 года нетрезвый мужчина встретил девочку возле перехода через реку Малая Сатка в Саткинском районе и, угрожая ей ножом, привел на безлюдный участок местности с целью изнасилования, где заставил выпить алкоголь. Девочка стала кричать, пыталась убежать, тогда мужчина несколько раз ударил ее ножом, отчего она погибла. Прокуратура уточняет, что мужчина был ранее неоднократно судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Сегодня Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием первых 5 лет наказания в тюрьме, а остальной части наказания - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в "покушении на изнасилование, совершенное с применением насилия, с угрозой его применения, в отношении несовершеннолетней" и "убийстве, сопряженном с изнасилованием", сообщает пресс-центр.

Судом также удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании в счет возмещения морального вреда 1 миллиона рублей, уточняется в сообщении.

Кроме того, в связи с наличием у осужденного расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии к нему применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания, добавляет прокуратура.

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