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Освободили инвестора Калви и других фигурантов дела "Baring Vostok" о мошенничестве на 2,5 млрд рублей

22:49 12.11.2020 Фото: Скриншот
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Верховный суд запретил им выходить по ночам, общаться друг с другом, находиться в помещении Банка "Восточный" и Первого коллекторского бюро.

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Калви и других фигурантов "дела Baring Vostok" отпустили из-под ареста

Верховный суд РФ в четверг отменил домашний арест американскому бизнесмену Майклу Калви и другим фигурантам так называемого дела "Baring Vostok".

"Меру пресечения изменить на менее строгую в виде запрета определенных действий", - огласил судья.

При этом Калви и остальным фигурантам запрещено выходить в промежуток с 22:00 до 06:00, общаться с другими обвиняемыми, а также получать и отправлять корреспонденцию.

Также Верховный суд запретил им находиться в помещении Банка "Восточный" и Первого коллекторского бюро, передает Интерфакс.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение семи фигурантам дела. Их обвиняют в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года. Они вину не признают.

По делу проходят основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Калви связывал возбужденное против них уголовное дело с конфликтом акционеров.

Калви и Кордичев были переведены под домашний арест в апреле 2019 года, Дельпаль - в августе того же года, Абгарян, Зюзин и Владимиров - в феврале 2020 года. Цакунов после задержания в декабре 2019 года был сразу отправлен под домашний арест.

акционер арест банк бизнесмен инвестор фигурант Майкл Калви
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