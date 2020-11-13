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2021 год: 11653 рубля - прожиточный минимум, а 12 792 рубля - минимальный размер оплаты труда для россиян

10:51 13.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Законопроектом вводится механизм установления прожиточного минимума в соотношении с медианным доходом, а минимального размера оплаты труда – в соотношении с медианной заработной платой.

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Государственная Дума в первом чтении поддержала законопроект, устанавливающий новую методику расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда

Государственная Дума в первом чтении поддержала законопроект, устанавливающий новую методику расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Согласно представленному законопроекту, прожиточный минимум будет устанавливаться на год и в 2021 году составит 11653 рубля, а минимальный размер оплаты труда – 12 792 рубля. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» направлен на рассмотрение во втором чтении.

“Разработка данного законопроекта была вызвана необходимостью серьезной модернизации действующей в настоящее время модели определения прожиточного минимума посредством потребительской корзины. Анализ этого подхода, при его внешней простоте, выявил серьезные недостатки. А именно эта модель жестко ограничивает увеличение минимального размера оплаты труда и препятствует росту уровня жизни малообеспеченных граждан", – отметил статс-секретарь-заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Законопроектом вводится механизм установления прожиточного минимума в соотношении с медианным доходом, а минимального размера оплаты труда – в соотношении с медианной заработной платой. Кроме того, закрепляется конституционная норма о том, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год. При этом сам прожиточный минимум в рамках установленных соотношений снижаться также не может.

В соответствии с новой методикой прожиточный минимум на очередной год будет устанавливаться как 44,2% медианного среднедушевого дохода за предшествующий год, а минимальный размер оплаты труда - как 42% медианной заработной платой за предшествующий год. Таким образом в 2021 год прожиточный минимум у вырастет на 3,7%, а МРОТ - на 5,5%.

Законопроектом также предусмотрено, что величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109%, прожиточного минимума пенсионеров - 86%, прожиточного минимума детей - 97% от прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ.

В регионах прожиточный минимум на душу населения тоже будет привязан к значению прожиточного минимума на душу населения по РФ. Коэффициенты соотношения этих величин в целом по РФ и в субъектах РФ предлагается утверждать Правительством.

Ранее проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» был поддержан Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Справочно:

Среднедушевой медианный доход — это то значение, при котором у половины населения доходы выше, а половины населения ниже. Соответственно медианная заработная плата предполагает величину, когда у половины населения зарплаты выше, а у половины ниже.

В настоящее время прожиточный минимум устанавливается ежеквартально на основе стоимости потребительской корзины. Для расчет стоимости потребительской корзины применяются данные Росстата о стоимости товаров. В составе потребительской корзины рассчитывается только стоимость продуктов, включенных в нее. Непродовольственные товары и услуги в действующей потребительской корзины не поименованы. Методика расчета стоимости потребительской корзины предполагает, что стоимость непродовольственных товаров равна 50% стоимости продуктов в составе корзины и стоимость услуг - также составляет 50% стоимости продуктов в составе корзины. Таким образом, стоимость потребительской корзины по сути была равно двукратной стоимости продовольственного набора, включенного в ее состав.

Источник: mintrud.gov.ru

депутаты законопроект мрот прожиточный минимум Андрей Пудов Государственная Дума
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