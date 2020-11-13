13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Кто будет оплачивать северянам «северные» льготы

14:20 13.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Оплату части «северных» льгот предложили переложить на государство.

% name% title
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается переложить выплату «северных» льгот сотрудникам частных компаний и ИП с работодателей на государство

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается переложить выплату «северных» льгот сотрудникам частных компаний и ИП с работодателей на государство. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

По закону о госгарантиях для жителей Крайнего Севера выплаты и компенсации работникам внебюджетных организаций производятся за счет работодателя. Это, по мнению авторов законопроекта, группы депутатов от ЛДПР, ставит частные компании и ИП на Севере в неравное положение по сравнению с другими регионами.

Законопроектом предлагается установить, что гарантии и компенсации работникам частников обеспечиваются за счет федерального бюджета. В финансово-экономическом обосновании сказано, что расходы на эти цели нужно учесть при обсуждении федерального бюджета на 2021 год.

«Северные» льготы — это зарплата с применением районного коэффициента и северных надбавок, дополнительный оплачиваемый отпуск и компенсация проезда на отдых и прочее.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать пенсионерам-северянам проезд к месту отдыха в Белоруссии и обратно.

Источник: pnp.ru

«северные» льготы выплаты законопроект россия с работодателей на государство ЛДПР «Парламентская газета» Госдума РФ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас какие льготы есть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Управлять автомобилем с 17 лет с водителем-наставником разрешит МВД
14:46 13-11-2020
Управлять автомобилем с 17 лет с водителем-наставником разрешит МВД
БердскКто и как чистит дороги от снега зимой 2020 в Бердске. Все правила уборки
14:46 13-11-2020
Кто и как чистит дороги от снега зимой 2020 в Бердске. Все правила уборки
Восстановили лес: Полмиллиона хвойных деревьев высадили в Новосибирской области
14:45 13-11-2020
Восстановили лес: Полмиллиона хвойных деревьев высадили в Новосибирской области
БердскСтартовала РАСПРОДАЖА ЗИМНИХ КУРТОК и ШАПОК в магазинах женской и мужской одежды RUZARDI & LIGRA!
14:31 13-11-2020
Стартовала РАСПРОДАЖА ЗИМНИХ КУРТОК и ШАПОК в магазинах женской и мужской одежды RUZARDI & LIGRA!
Самолет Ан-124 выкатился со взлетной полосы в Новосибирске. Смотрите видео
14:31 13-11-2020
Самолет Ан-124 выкатился со взлетной полосы в Новосибирске. Смотрите видео
Бердск15 ноября - день памяти жертв ДТП: Сколько пострадавших на дорогах за 2020 год в регионе, узнайте
14:30 13-11-2020
15 ноября - день памяти жертв ДТП: Сколько пострадавших на дорогах за 2020 год в регионе, узнайте
Кто будет оплачивать северянам «северные» льготы
14:20 13-11-2020
Кто будет оплачивать северянам «северные» льготы
БердскПокажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны 4
14:15 13-11-2020
Покажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны
Рекомендовал лечить COVID-19 на дому с помощью телемедицины Минздрав
14:15 13-11-2020
Рекомендовал лечить COVID-19 на дому с помощью телемедицины Минздрав
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
14:13 13-11-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru