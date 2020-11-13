Кто будет оплачивать северянам «северные» льготы

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается переложить выплату «северных» льгот сотрудникам частных компаний и ИП с работодателей на государство

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается переложить выплату «северных» льгот сотрудникам частных компаний и ИП с работодателей на государство. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

По закону о госгарантиях для жителей Крайнего Севера выплаты и компенсации работникам внебюджетных организаций производятся за счет работодателя. Это, по мнению авторов законопроекта, группы депутатов от ЛДПР, ставит частные компании и ИП на Севере в неравное положение по сравнению с другими регионами.

Законопроектом предлагается установить, что гарантии и компенсации работникам частников обеспечиваются за счет федерального бюджета. В финансово-экономическом обосновании сказано, что расходы на эти цели нужно учесть при обсуждении федерального бюджета на 2021 год.

«Северные» льготы — это зарплата с применением районного коэффициента и северных надбавок, дополнительный оплачиваемый отпуск и компенсация проезда на отдых и прочее.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать пенсионерам-северянам проезд к месту отдыха в Белоруссии и обратно.

Источник: pnp.ru