13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Когда на счета учителей придет ежемесячная доплата в 5000 рублей, сообщило правительство

11:10 13.11.2020 Фото: pxhere.com
0

Классным руководителям российских школ пообещали доплату, размером 5 тыс. рублей. В целом, эти деньги обещали еще весной, но программа была сорвана.

% name% title
В России в скором времени классные руководители станут получать больше

Порядок выплаты за классное руководство учителям утвержден главой российского правительства Михаилом Мишустиным. О том, каким учителям и когда будет назначена доплата, сообщается в Постановлении от 10 ноября 2020 года №1800, которое вносит изменения в ранее существующий документ от 2005 года. Также известно, что лишать прочих надбавок педагогов не планируют.

Инициатива введения доплаты классным руководителям в России

В России в скором времени классные руководители станут получать больше. Речь идет об учреждении данной категории преподавателей специальной доплаты. Ранее данная мера была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным в январе 2020 года во время Послания Федеральному Собранию.

Как сообщил лидер государства, это смогло бы стимулировать классных руководителей к более добросовестному выполнению своих обязанностей, а также стало бы неплохим материальным подспорьем. Все финансирование должно быть осуществлено за счет средств федерального бюджета.

Кому будет выплачиваться доплата за классное руководство

Согласно утвержденному порядку, дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны будут получить абсолютно все классные руководители в стране из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в числе которых, например, МИД России, Минкультуры России, Минтранс России и МЧС России. Ранее они назначались исключительно работникам федеральных образовательных учреждений, а сам размер выплат равнялся 1 тыс. рублей.

Отмечается, что доплата устанавливается, исходя их фиксированного расчета ее размера, и будет производиться на постоянной основе ежемесячно. Всего же по стране, по предварительным оценкам, свыше 800 тыс. классных руководителей.

Что же касается сроков и объемов выплат, то средства на реализацию данной программы были перечислены в регионы уже в августе 2020 года. Сами выплаты учреждены с 1 сентября, а 23 сентября глава государства в очередной раз напомнил чиновникам о недопущении срыва сроков реализации программы.

Таким образом, денежные средства за ранее отработанные месяцы, педагоги, имеющие дополнительно классное руководство, должны будут получить в ближайшее время. Владимир Путин в очередной раз напомнил, что на российских учителях лежит огромная ответственность не только по обучению, но и по воспитанию несовершеннолетних.

Источник: 1rre.ru

5 тысяч доплата классные руководители россия школы Михаил Мишустин Владимир Путин Федеральное собрание МИД России Минкультуры России Минтранс России МЧС
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получали эту доплату?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Никаких макарон по-флотски: чем запретил кормить детей в школах Роспотребнадзор. Полный список
11:30 13-11-2020
Никаких макарон по-флотски: чем запретил кормить детей в школах Роспотребнадзор. Полный список
Сегодня кому молиться - молитва святому Спиридону на 13 ноября 2020
11:23 13-11-2020
Сегодня кому молиться - молитва святому Спиридону на 13 ноября 2020
Так ли плоха пятница 13-е: легенды дня, приметы и как прожить ноябрьскую пятницу, чтобы проснуться в субботе
11:20 13-11-2020
Так ли плоха пятница 13-е: легенды дня, приметы и как прожить ноябрьскую пятницу, чтобы проснуться в субботе
«Снега не будет»: какой будет зима, рассказал Вильфанд
11:15 13-11-2020
«Снега не будет»: какой будет зима, рассказал Вильфанд
Задержали прямо во время совещания в администрации мэра Томска Ивана Кляйна
11:14 13-11-2020
Задержали прямо во время совещания в администрации мэра Томска Ивана Кляйна
Когда на счета учителей придет ежемесячная доплата в 5000 рублей, сообщило правительство
11:10 13-11-2020
Когда на счета учителей придет ежемесячная доплата в 5000 рублей, сообщило правительство
О жизни с великой актрисой Людмилой Гурченко честно поведал пятый муж Константин Купервейс
11:05 13-11-2020
О жизни с великой актрисой Людмилой Гурченко честно поведал пятый муж Константин Купервейс
«Засунула бутылек в рот»: годовалая девочка отравилась зеленкой в Новосибирске
11:00 13-11-2020
«Засунула бутылек в рот»: годовалая девочка отравилась зеленкой в Новосибирске
2021 год: 11653 рубля - прожиточный минимум, а 12 792 рубля - минимальный размер оплаты труда для россиян
10:51 13-11-2020
2021 год: 11653 рубля - прожиточный минимум, а 12 792 рубля - минимальный размер оплаты труда для россиян
Розыск: Пропала без вести 71-летняя пенсионерка в норковой шапке в Новосибирске
10:45 13-11-2020
Розыск: Пропала без вести 71-летняя пенсионерка в норковой шапке в Новосибирске