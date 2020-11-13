Когда на счета учителей придет ежемесячная доплата в 5000 рублей, сообщило правительство

Классным руководителям российских школ пообещали доплату, размером 5 тыс. рублей. В целом, эти деньги обещали еще весной, но программа была сорвана.

В России в скором времени классные руководители станут получать больше

Порядок выплаты за классное руководство учителям утвержден главой российского правительства Михаилом Мишустиным. О том, каким учителям и когда будет назначена доплата, сообщается в Постановлении от 10 ноября 2020 года №1800, которое вносит изменения в ранее существующий документ от 2005 года. Также известно, что лишать прочих надбавок педагогов не планируют.

Инициатива введения доплаты классным руководителям в России

В России в скором времени классные руководители станут получать больше. Речь идет об учреждении данной категории преподавателей специальной доплаты. Ранее данная мера была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным в январе 2020 года во время Послания Федеральному Собранию.

Как сообщил лидер государства, это смогло бы стимулировать классных руководителей к более добросовестному выполнению своих обязанностей, а также стало бы неплохим материальным подспорьем. Все финансирование должно быть осуществлено за счет средств федерального бюджета.

Кому будет выплачиваться доплата за классное руководство

Согласно утвержденному порядку, дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны будут получить абсолютно все классные руководители в стране из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в числе которых, например, МИД России, Минкультуры России, Минтранс России и МЧС России. Ранее они назначались исключительно работникам федеральных образовательных учреждений, а сам размер выплат равнялся 1 тыс. рублей.

Отмечается, что доплата устанавливается, исходя их фиксированного расчета ее размера, и будет производиться на постоянной основе ежемесячно. Всего же по стране, по предварительным оценкам, свыше 800 тыс. классных руководителей.

Что же касается сроков и объемов выплат, то средства на реализацию данной программы были перечислены в регионы уже в августе 2020 года. Сами выплаты учреждены с 1 сентября, а 23 сентября глава государства в очередной раз напомнил чиновникам о недопущении срыва сроков реализации программы.

Таким образом, денежные средства за ранее отработанные месяцы, педагоги, имеющие дополнительно классное руководство, должны будут получить в ближайшее время. Владимир Путин в очередной раз напомнил, что на российских учителях лежит огромная ответственность не только по обучению, но и по воспитанию несовершеннолетних.

Источник: 1rre.ru