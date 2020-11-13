Почему женщины изменяют своим мужьям: 5 историй из уст изменниц

Причины, по которым люди изменяют, разнообразны : одни люди скучают, другие пытаются избежать эмоционального насилия, а третьи завязывают роман, не осознавая того, что происходит

Лиззи Фрэнсис

Люди изменяют друг другу. Это правда.

Будь то длительные, затяжные эмоциональные связи или пьяные аберрации, которые нельзя повторить, самые последние статистические данные об измене, доступные из Института семейных исследований, показывают, что 20% мужчин и 13% женщин изменяли своему супругу, находясь в браке.

Хотя эти цифры не являются строго научными - люди обычно не любят признаваться в том, что они предали своего партнера или супругу, поэтому достоверную статистику об измене, как известно, получить сложно - они действительно предполагают, по крайней мере, что обман не совсем редкость.

Причины, по которым люди изменяют, разнообразны : одни люди скучают, другие пытаются избежать эмоционального насилия, а третьи завязывают роман, не осознавая того, что происходит.

Но причины также имеют некоторое сходство: супруги, которые ищут чего-то другого.

Мы поговорили с пятью обманывающими женами, которые пошли; сами искали что-то новое, чтобы выяснить, что, по их мнению, является причинами, по которым женщины изменяют .

* Обратите внимание, что имена были изменены для защиты частной жизни людей.

Пять реальных историй об изменах жен, объясняющих, почему они изменяли

1. «Мой муж был мне как сосед по комнате».

Первый партнер по роману, который у меня был, не был преднамеренным. Я не искал романа. Это вовсе не было моим намерением. Это просто произошло спонтанно.

Он тогда жил в другой стране, мы никогда не встречались лицом к лицу. Это было похоже на кибер-дружбу, которая превратилась в нечто большее. В конце концов мы планировали встретиться друг с другом через восемь месяцев.

Я до сих пор поддерживаю с ним связь. Я до сих пор пишу ему почти каждый день.

Мой муж остается хорошим другом, но по сути это все равно что жить с соседом по комнате. Это больше не брак. Так что это действительно то, что я ищу с другими партнерами по роману. Просто физические отношения.

Я подумывала о разводе. Это просто долгий процесс. Моя домашняя жизнь неплоха. Это не похоже на воинственные или спорные отношения с моим мужем. Это просто больше не интимно. - Анна *, 36, Иллинойс

2. «Мой муж в течение двух лет глубоко отрицал и подвергал себя эмоциональному насилию».

Я никогда не собиралась изменять своему мужу. Но бывает. Мы родители троих детей, у одного из которых аутизм и СДВГ. Мой муж в течение двух лет глубоко отрицал это и стал эмоционально оскорблять. Я совсем не чувствовал себя виноватым из-за этой интрижки, потому что она меня спасла.

Это закончилось, когда мой партнер по роману умер от самоубийства. Я был полностью разбит. Мой муж узнал об этом через мой телефон вскоре после того, как все началось в 2013 году.

Он не знал всего, пока я не прошла терапию после его смерти, и мой терапевт порекомендовал мне рассказать мужу все, чтобы помочь нам обоим двигаться дальше. Это была тяжелая дискуссия.

Я была через неделю после подачи заявления на развод, когда он умер. Он не был причиной развода. У меня было много других причин. Но я прекратил разбирательство, пошел на терапию и решил остаться в браке и дать ему шанс.

Три года спустя все в порядке. Муж снова мне доверяет. Мы много работали. - Ванда *, 50, Кентукки.

3. «Он стал таким контролирующим каждый шаг».

После того, как мы поженились, он стал таким контролирующим и ревнивым. Я терплю это. Я не дурачился - он просто не хотел, чтобы я разговаривал с мужчинами или даже обедал с подругами. Наш брак действительно разваливался.

Затем я влюбилась в парня, с которым работала, примерно через восемь лет после свадьбы. Этот роман заставил меня почувствовать себя более любимой и более уверенной в себе. В то время мне это не нравилось, но, оглядываясь назад, я ни о чем не жалею.

Я никогда не встречалась с мужчиной, с которым у меня был роман после того, как брак закончился. Мой бывший муж спросил меня после развода, была ли у меня интрижка, и я ответила утвердительно, но не сказала ему, с кем.

Я сейчас холост, и меня это устраивает. Я счастлива быть вне брака. Не думаю, что поступил бы иначе. Может быть, я бы раньше разорвала брак. Но я беспокоился о своих детях. - Теган *, 48 лет, Невада.

4. «Мой муж отстранился и свалил все проблемы на меня».

Я просто смотрел в зеркало и понимал, что с каждым днем ​​становлюсь все старше и старше. Я привык к рутине.

В то время у моего мужа были некоторые трудности с работой и психическое заболевание. Он отстранился и свалил все проблемы на меня. Дошло до того, что я почувствовал, что могу справиться со всем: счетами, инвестиционными счетами. Я мог со всем этим справиться. Я хорошо образован и имею высшее образование.

Он не хотел получать помощь. Я просто посмотрел на него однажды и подумал, что ему не достанется вся моя жизнь.

Я думал, что должен быть кто-то, кто мог бы поговорить со мной, кто нашел меня привлекательным, кому не хватало того, кем я был. Я начал ходить на свидания.

Мы с мужем развелись. Мы не могли решить свои проблемы. Я говорил с ним раньше об открытом браке. Но его это не устраивало, поэтому мы развелись.

Меня устраивает то, что произошло. Я ни о чем не жалею - по крайней мере, об этом. - Тами *, 61 год, Калифорния.

5. «Мой муж заболел и стал другим человеком».

У моего мужа болезнь Альцгеймера. Он стал совершенно другим человеком. Человек, с которым я жила, был не тем человеком, на котором я вышла замуж. Я впал в сильную депрессию. Не было никого, кроме меня, чтобы делать все и вся.

Я решил, что мне нужно найти выход. Я даже не знаю, почему и когда я решил, но в какой-то момент я решил. Я пошел на Эшли Мэдисон . Я начал ходить на простые свидания; это было весело. Но потом я кое-кого встретил. Мы были в отношениях уже больше года. Я сейчас не встречаюсь ни с кем, кроме него. Это мне очень помогло.

Теперь я могу заботиться о своем муже в гораздо лучшем настроении. Он больше не живет со мной, потому что дошло до того, что я не смог этого сделать, но он в городе, и я все время навещаю его, проверяю его и делаю с ним что-то. У него совсем нет памяти. Я ему что-то говорю, и через пять минут он уже не вспомнит.

Так что теперь я счастливее. Я оплакивал потерю брака. Потеря мужа. Потеря жизни, которая у меня была. Жизнь, которую, как я думал, у меня будет, когда я стану старше. Я просто дошел до того момента, когда знал, что это ушло, оно не вернется, и ему не станет лучше. Мне потребовалось некоторое время, чтобы смириться с этим. - Джин *, 58, Кентукки.

Источник: yourtango.com