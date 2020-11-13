13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Подозревают в шпионаже сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина

08:45 13.11.2020 Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
0

Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

% name% title
Лефортовский суд Москвы в среду арестовал россиянина Дмитрия Федоткина
Вину он не признает

"Федоткина подозревают в том, что он предавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Вину он не признает. Обвинение сотруднику "Аэрофлота" до сих пор не предъявлено",- сказал собеседник агентства. По его словам по данному делу предусмотрено проведение ряда экспертиз, а также обысков у физических лиц.

Днем ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы в среду арестовал россиянина Дмитрия Федоткина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года. Иных данных об арестованном в суде не сообщили.

Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

госизмена суд шпион
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Шпион?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Освободил из-под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви суд
10:00 13-11-2020
Освободил из-под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви суд
«Мусорной реформе не хватает прозрачности»: заявил Александр Морозов
09:45 13-11-2020
«Мусорной реформе не хватает прозрачности»: заявил Александр Морозов
«Политический хлам». Названы возможные преемники Зеленского
09:30 13-11-2020
«Политический хлам». Названы возможные преемники Зеленского
БердскДень матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"
09:26 13-11-2020
День матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
Назвал самых опасных распространителей COVID-19 врач-пульмонолог
09:15 13-11-2020
Назвал самых опасных распространителей COVID-19 врач-пульмонолог
Красивые картинки и сердечные поздравления на 13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты 2020
09:12 13-11-2020
Красивые картинки и сердечные поздравления на 13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты 2020
Жестко ответил на заявление посла Азербайджана о сбитом Ми-24 МИД
09:00 13-11-2020
Жестко ответил на заявление посла Азербайджана о сбитом Ми-24 МИД
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 13 ноября 2020 в день просфорников Спиридона и Никодима
08:59 13-11-2020
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 13 ноября 2020 в день просфорников Спиридона и Никодима
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 ноября 2020 в России и мире
08:59 13-11-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 ноября 2020 в России и мире
Передовой отряд российских миротворцев вошел в Степанакерт
08:53 13-11-2020
Передовой отряд российских миротворцев вошел в Степанакерт