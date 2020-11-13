Так ли плоха пятница 13-е: легенды дня, приметы и как прожить ноябрьскую пятницу, чтобы проснуться в субботе

Как думаете, существуют ли такие дни в календаре, когда нужно быть начеку и остерегаться всякого рода неприятностей? Я вот, по настроению суеверный человек, ну, то есть, когда не в настроении могу и черную кошку наругать

На этой неделе нас ждет супернеудачливый и страшный день для особо суеверных людей - пятница 13-е. Настолько страшный, что ему посветили целую фобию — параскаведекатриафобию (20 миллионов жителей одних только США, страдают этим недугом). Но откуда такая слава? Заслужена ли она? Давайте разберемся почему пятница 13 считается плохим днем.

Пятница 13: что это за день?

Итак, пятница тринадцатое — для многих людей настолько нелюбимый день, что в народе его даже окрестили «Чертова пятница». Сильно, да? И ведь не шутка: многие, действительно, сильно нервничают по поводу приближения этого дня, чувствуют некую душевную тяжесть, а кое-кто, и вовсе, выключает телефон и запирается дома. Но почему, с чем это связано?

Легенда о тамплиерах

Есть популярное объяснение того, почему пятница 13 считается несчастливым днем — это связано с проклятьем. История уходит корнями в 1307 год и орден тамплиеров.

Так вот, тамплиеры (Бедные Рыцари Христа и Храма Соломона) — древний рыцарский орден, основанный в 1119 году. В 12-13 веках эти ребята занимались ростовщичеством и были весьма богаты, что не могло не вызывать зависти у окружающих.

Одним из таких окружающих был французский монарх Филипп IV, решивший поправить свое финансовое положение за счет ордена. Чтобы добиться своего он приказал арестовать и казнить рыцарей. Приказ был исполнен, а дату казни назначили на 13 октября 1307 года. Это была пятница.

Как гласит легенда, дата была выбрана неслучайно, об этом ниже. Согласно преданию, магистр ордена проклял собравшихся на казни.

Но на самом деле все страсти вокруг пятницы 13 стали разворачиваться не так давно. Первые упоминания об этом дне относятся к 19 веку. А всемирную и супернехорошую известность пятница 13 приобрела благодаря Томасу Лоусону и его одноименному роману. Ну и благодаря фильмам и Джйсону, конечно.

Однако идея плохого дня взята не с потолка. Пятница тринадцатое — это, своего рода, смесь из двух не самых хороших вещей:

Пятницы; И числа 13.

Пятница несчастливый день, почему?

Пятница, любая, с самых давних времен считалась особенным днем, потому Филипп и выбрал ее для казни тамплиеров. Например, если рассматривать христианство, то стоит обратить внимание на несколько вещей:

В этот день распяли Христа.

Пятница считалась днем поста. То есть по пятницам нельзя было употреблять в пищу мясные продукты, а так же воздержаться от множества других вещей, например: прясть, шить, стирать, пахать и прочее и прочее. Нарушение табу — грешное дело, а за грехи, как известно, наказывают.

Число 13

А вот с Чертовой дюжиной, вообще, много каких поверий связано связано:

Гомер и Цицерон считали 13-е число не хорошим;

В Каббале было 13 духов зла;

На Тайной Вечере 13-м сотрапезником был Иуда;

Кроме того, Иуда 13-м был упомянут в Священном Писании (для тех, кто забыл: Иуда – один из апостолов Христа, «продавший» его за 30 сребреников);

И опять Иуда, именно в 13-ой главе Иоанн в своем Евангелии говорит нам о его предательстве;

Так же Откровение в 13-ой главе нам повествует об Антихристе.

А потом уже на все это намотались иные, не менее неприятные истории. Например, считается, что на свои шабаши ведьмы собираются в количестве 12-ти, а 13-ым эти «вечеринки» посещает сам сатана.

Интересный факт: 13 число, чаще всего выпадает именно на пятницу.

Вот видите? Сами по себе, два таких фактора, как пятница и число 13 имели за собой дурную репутацию. А тут (в 19 веке) они слились в один – супер страшный и чертовски мощный день Пятницу Тринадцатое. Теперь понимаете почему пятница 13 считается плохим днем?

Легенды о пятнице

Но это еще не все, существуют иные истории, связанные с Чертовой пятницей:

Древние короли теряли свою корону. А иногда и жизнь по пятницам 13-го. Эта участь постигла Гарольда II (ок. 1020-1066) в Англии. Этот день считается «ведьминым» и удача в пятницу, 13-го числа, благоволит только ведьмам и колдунам. Сам Бонапарт остерегался пятницы 13-го и никаких боевых действий в этот день не проводил. Вы удивитесь, но Гете(!) в этот день, на всякий случай, не вылезал из постели А еще, страшные катастрофы происходят в этот день. Самая яркая из них это - крушение самолета FH-227 в Андах. Этот тот самый самолет, из знаменитого фильма «Выжить» или «Живые», смотря кто переводил. Даже психологами отмечено, что много неприятных вещей с людьми происходит именно в пятницу 13. Но тут нет никакой мистики, просто если настраивать целый день себя на что-то плохое, то оно и случится. Ева дала отведать Адаму яблочко именно в пятницу, и именно 13-го числа. Напоминать, что было потом, думаю, не стоит? Говорят, Каин убил своего брата Авеля, опять же в пятницу. Число то же.

Пятница 13: приметы и суеверия

Естественно, такой день «оброс» всевозможными суевериями. Я собрала для вас несколько примет:

Посаженное в пятницу тринадцатого дерево, не будет расти и плодоносить.

Не знаю почему, но, говорят, что если стричь ногти в этот день, то они станут ломкими и будут плохо расти.

Нельзя красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки (первый раз такое слышу, но молва есть молва).

Не оглядывайтесь, когда в чертову пятницу уходите с работы.

Лучше не чертыхаться (не говорить «черт» и «свинья»).

Плохая примета - стоять под лестницей.

Особенно страшны по пятницам 13 черные кошки и бабы с пустыми ведрами!

Бытует мнение, что если похороны выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного человека в скором времени.

Если слишком веселиться в этот день, то с весельчаками может приключиться несчастье.

Как себя обезопасить

Если вы настолько суеверный человек, и пятница тринадцатое вас, действительно, пугает. То есть способы избежать всего плохого, что с ней связано:

Не назначайте важных дел, а так же не совершайте крупных покупок и не заключайте сделок;

Воздержитесь от поездок;

Не принимайте важных решений;

Не берите и не давайте в долг (по пятницам, вообще, не рекомендуется этого делать);

Не рассказывайте сны (считается, что сны, приснившиеся с четверга на пятницу не стоит рассказывать);

Не вступайте в конфликты;

Будьте особенно внимательны за рулем;

Лучше не планировать важных медицинских процедур на пятницу 13, да и, вообще, не ложиться в больницу;

Свадьба также весьма нежелательное явление в этот день.

Быть осторожным в Интернете, так как считается, что большинство компьютерных вирусов рассылаются по пятницам, 13-го.

В крайнем случае, если уж совсем страшно, устройте выходной и останьтесь дома.

Пока я еще окончательно не попрощалась, хочется добавить, друзья, все в мире относительно, даже пятница и 13 число не во всех культурах несут столь негативную окраску. Кое-где это не просто безобидный день, но даже счастливый.

И в конце-концов, вспомните про пятидневную рабочую неделю! Какое бы число не выпало на пятницу, но если она завершает рабочую неделю — значит день классный В общем, больше позитива и все будет хорошо.

Всего вам доброго. Берегите себя, и не бойтесь предрассудков.