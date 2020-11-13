А сегодня - пятница, 13-е: каким приметам верить, а что пропустить мимо

По мнению некоторые ученых, именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод и поделилась им с Адамом. Другие ученые высказывают мнение, что в пятницу 13-го Каин убил своего брата Авеля.

Согласно самому древнему поверью, в пятницу 13-го всегда слетались на шабаш 12 ведьм

Сегодня именно тот день, в который принято считать, что человеку следует быть особенно осторожным, так как его поджидают неудачи и неприятности. Дюже суеверные люди даже из дома сегодня не выходят. Мы решили разобраться в истории этой мистической даты и узнать, почему она вошла в историю, как нечто «очень страшное».

По мнению некоторые ученых, именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод и поделилась им с Адамом. Другие ученые высказывают мнение, что в пятницу 13-го Каин убил своего брата Авеля. Третьи, что пятница 13-го является несчастливым днем из-за распятия Христа именно на пятницу, а Иуда, предавший его, являлся 13-м апостолом. Помимо всего прочего, также есть несвязанные со Священным писанием мнения.

Древние римляне считали «13» числом смерти, разрушения, несчастий

Одна из самых популярных историй о пятнице 13-го является история Ордена тамплиеров. Именно в этот день в 1307 году Филипп IV Красивый приказал арестовать членов ордена, не исключая и их верховное руководство. Далее последовал процесс с обвинениями их в ереси и богохульстве. Все члены ордена были распущены, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены, в том числе, путем сожжения.

Будучи далеко не первым кто связал особое отношение у некоторых людей к пятнице 13-го, эту историю отлично описал Дэн Браун в романе «Код да Винчи».

Согласно самому древнему поверью, в пятницу 13-го всегда слетались на шабаш 12 ведьм, и в самый разгар веселья, когда восходит полная луна, тринадцатым появлялся сам Сатана.

Самая популярная история о пятнице 13-го: история Ордена тамплиеров

В конце XVIII века суеверие о пятнице 13-го настолько сильно укрепилось в сознании англичан, что власти решили доказать абсурдность этой приметы. Они построили корабль под названием «Пятница», строительство которого началось в пятницу 13-го. На воду его спустили тоже в пятницу 13-го, и на глазах у широкой публики опять же в пятницу 13-го судно вышло в открытое море. С тех пор «Пятницу» больше никто не видел: корабль вместе с экипажем пропал без вести.

По поверьям, чтобы обезопаситься в пятницу 13-го, нужно сходить в церковь

Как показали опросы, каждый 5 европеец считает число «13» неблагоприятным числом. В некоторых странах, например в Англии, в пятницу 13-го отменяются хирургическое операции, так как считается, что риск неудачи возрастает вдвое. Также в этот день стараются не назначать деловые встречи, отменяют свадьбы, а многие компьютерные пользователи считают «черную пятницу» самым опасным днем с точки зрения вирусных атак.

Суеверия:

1) По суеверию, в пятницу 13-го нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.

2) Считается, что в этот день случается много автомобильных аварий, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.

3) Считается, что растение, которое было высажено в пятницу 13-го, не будет расти и плодоносить.

4) Некоторых людей страх пятницы 13-го приводит к тому, что они отказываются от гигиены: считается, что в этот день запрещено даже стричь ногти.

5) Если вы планируете сменить работу, рекомендуется не устраиваться на новое место в такой день, это может предопределить не успешный опыт.

6) Считается, что если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного человека в скором времени.

7) В этот день запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться с этот день, с вами может приключиться несчастье.

Если нет серьезных дел, рекомендуется в этот день не выходить из дома вообще.

9) Не заключать в этот день сделок и не совершать покупок, особенно крупных.

10) Чтобы дурные предзнаменования пятницы 13-го не сбылись, согласно народным поверьям, достаточно просто сходить в этот день в церковь.

Источник: diletant