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«Трибунал!»: Вышли на улицы после смерти избитого задержанного Романа Бондаренко жители Минска

10:30 13.11.2020 Фото: pexels.com
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Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко.

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Жители Минска вышли на улицы после смерти избитого задержанного

Жители Минска вышли на улицы после смерти Романа Бондаренко, избитого и задержанного неизвестными людьми в масках. Об это пишет Tut.by в своём Telegram-канале.

Как сообщает канал, люди собрались в так называемом «Дворе перемен», зажгли свечи и почтили память погибшего минутой молчания. После этого собравшиеся скандировали лозунги: «Жыве Беларусь!», «Не забудем, не простим!», «Трибунал!».

О смерти Бондаренко стало известно 12 ноября. До этого 31-летний белорус перенес операцию и находился в реанимации в коме. По словам очевидцев, неизвестные люди в гражданской форме и масках приехали во двор дома, где жил Бондаренко, и начали снимать бело-красно-белые ленты. Он в числе других жильцов вышел спросить, что происходит. Один из тех, что были в в маске оттолкнул его и отбросил так, что мужчина ударился головой.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко. Первые акции жестко разгонялись. Многие задержанные рассказали о пытках и издевательствах в изоляторах. Сообщалось о четырех погибших среди протестующих.

Источник: t.me/tutby_official

белоруссия протесты силовое подавление Александр Лукашенко
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